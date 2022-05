Si combatte a Severodonetsk, si rischia una nuova Mariupol | La diretta della guerra

Severodonetsk è sempre più isolata e assediata. L'accostamento con Mariupol, ora dopo ora, rischia di diventare molto concreto. Anche perché qui, così come nella città portuale devastata da settimane di battaglie, non sono presenti soltanto i russi ma anche i ceceni. E proprio il leader ceceno, Ramzan Kadyrov, nelle scorse ore ha rivendicato ulteriori avanzate dei propri combattenti parlando di "volontari ceceni" in grado di prendere la linea di contatto con gli ucraini. "Un gruppo di volontari russi della Repubblica di Cecena - ha scritto su Telegram, dove è tornato a essere molto attivo - ha preso il controllo completo dell'intera linea di contatto con i banditi: i primi quartieri della città ben fortificata sono già stati sgomberati dalle unità nemiche". Da Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto promettendo di non abbandonare il Donbass, lì dove Mosca avanza lentamente ma inesorabilmente. "Il Donbass sarà ucraino - si legge nelle sue dichiarazioni lanciate tramite il consueto video notturno pubblicato su Telegram - gli occupanti stanno cercando di raggiungere in almeno 100 giorni di guerra gli obiettivi che speravano di raggiungere nei primi giorni dopo il 24 febbraio. Hanno concentrato il massimo dell'artiglieria e delle riserve nel Donbass. Ci sono attacchi missilistici e aerei, tutto. Stiamo proteggendo il nostro paese nel modo in cui le nostre attuali risorse difensive ci permettono. Stiamo facendo di tutto per accrescerle. E le incrementeremo".

Sotto il profilo politico, a tenere banco è soprattutto la vicenda legata al blocco navale che impedisce all'Ucraina di esportare il proprio grano. Circostanza che preoccupa per via di una possibile crisi alimentare soprattutto in quei Paesi dell'area mediorientale fortemente dipendenti in questo settore da Kiev. Il problema principale al momento sta nel fatto che Russia e Ucraina hanno continuato nelle ultime ore ad accusarsi a vicenda. Secondo il Cremlino, è il governo ucraino a impedire alle navi di salpare dai porti del Mar Nero, mentre per Kiev la responsabilità principale è da attribuire a Mosca.

La diretta:

Ore 8:08 | Lukashenko: "Ai confini con la Bielorussia situazione difficile ma ci difenderemo"

Torna a parlare il presidente bielorusso Alexandar Lukashenko, secondo cui in una dichiarazione diffusa dai media di Minsk ci sarebbe una situazione molto tesa e potenzialmente difficile lungo i confini con l'Ucraina. "Stiamo vivendo un momento difficile - ha detto - proprio come ottanta anni fa, si sta sviluppando una situazione politico-militare tesa vicino ai confini della Patria. Ma noi siamo in grado di difenderci".

Ore 8:01 | Report intelligence Londra: "Lyman conquista strategica"

"La conquista della città di Lyman da parte dei russi è strategicamente importante". Lo si legge nell'ultimo report dei servizi di intelligence della Gran Bretagna. "Lyman - hanno specificato i servizi segreti di Sua Maestà - è strategicamente importante perchè è sede di un importante nodo ferroviario e dà accesso a importanti ponti ferroviari e stradali sul fiume Siverskyy Donets".

Ore 7:48 | Nuovi raid contro Dnipro

"Le forze armate russe hanno sparato colpi di artiglieria contro Zelenodolsk, nella regione di Dnipropetrovsk, distruggendo infrastrutture". Lo ha detto il governatore militare di Dnipro, Valentyn Reznychenko. "Hanno sparato di nuovo nell'area di Kryvyi Rih - ha aggiunto - Il nemico ha sparato con l'artiglieria contro la comunità di Zelenodolsk". Anche ieri la regione e la città di Dnipro sono state prese pesantemente di mira dai raid delle forze di Mosca.

Ore 4:30 | Zelensky: "Il Donbass sarà sempre ucraino"

"Se gli occupanti pensano che Lyman o Severodonetsk saranno loro, si sbagliano. Il Donbass sarà ucraino. Perchè siamo noi, è la nostra essenza". Sono state queste le principali dichiarazioni rese dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video diffuso su Telegram. "Anche se la Russia - ha proseguito - porta distruzione e sofferenza ovunque, ricostruiremo comunque ogni città. Non c'è e non ci sarà una vera alternativa alle nostre bandiere ucraine".