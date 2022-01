Si getta dal grattacielo: morta a 30 anni Miss Usa 2019

Cheslie Kryst, ex Miss America, si è gettata dal ventinovesimo piano del palazzo in cui viveva da alcuni anni. La modella afroamericana diventata famosa per il titolo di bellezza conquistato nel 2019 si è suicidata, buttandosi da uno degli edifici più alti di New York.

Le strade innevate di Manhattan si sono tinte di rosso all'alba di domenica 30 gennaio. Il corpo senza vita di Cheslie Kryst è stato trovato da alcuni passanti subito dopo il gesto estremo compiuto dalla donna. Come riporta il New York Post, una chiamata di emergenza dal condominio della modella - situato nel centro della città sulla 42esima strada - è arrivata intorno alle 7, ma una volta intervenuti sul posto i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 30enne.

" Con devastazione e grande dolore, condividiamo la scomparsa della nostra amata Cheslie - ha dichiarato la famiglia di Cheslie - la sua grande luce è stata quella che ha ispirato gli altri in tutto il mondo con la sua bellezza e forza. Ci teneva, amava, rideva e brillava. Cheslie incarnava l'amore e serviva gli altri, sia attraverso il suo lavoro come avvocato che lotta per la giustizia sociale, come Miss USA e come conduttrice. Ma soprattutto come figlia, sorella, amica, mentore e collega, sappiamo che il suo impatto sopravviverà ".

Cheslie Kryst era laureata in Legge e prima di entrare nel mondo della moda lavorava come avvocatessa nel North Carolina. Dopo la vittoria di Miss Usa Kryst era diventata uno dei volti televisivi di ExtraTV come conduttrice. Da alcuni anni viveva in un appartamento al nono piano del grattacielo di Midtown, dal quale ha scelto di gettarsi. Come riporta il NY Post, la modella " era sola quando è saltata ed è stata vista l'ultima volta su una terrazza del 29° piano ". Sconosciute, al momento, le ragioni del drammatico gesto compiuto dalla donna.

La polizia di New York ha riferito di avere trovato un biglietto scritto da Cheslie Kryst contenente solo le sue ultime volontà: lasciare tutto a sua madre. Nel corso di alcune interviste rilasciate negli anni, la modella aveva parlato dell'importanza di mantenere una buona salute mentale e non aveva nascosto di essersi rivolta a psicoterapeuti per sentirsi bene con se stessa.