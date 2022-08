Si schianta con la sua auto e poi si uccide: ancora paura a Capitol Hil

Momenti di paura a Washington, dove una vettura si è schiantata contro il cancello d'ingresso di Capitol Hill. Sceso dall'auto, l'uomo ha aperto il fuoco in aria, senza un preciso obiettivo, per poi suicidarsi con questa stessa arma. A riferire per prima la notizia è stata l'emittente Fox News, che sottolinea l'assenza di feriti. La polizia ha successivamente confermato i fatti, spiegando che l'atto si è compiuto alle 4 del mattino ora locale, ossia le 10 in Italia.

" L'auto ha preso fuoco dopo lo schianto, mentre l'uomo stava scendendo ", ha spiegato la polizia. Dalle informazioni note finora, non sembra che si sia stato uno scambio a fuoco con gli agenti intervenuti sul posto dopo aver sentito il rumore degli spari. La polizia sta effettuando le indagini sull'uomo, del quale ancora non è stata resa nota l'identità, ma pare che non avesse intenzione di attaccare in particolare un membro del Congresso, che per altro in questi giorni è chiuso per la pausa estiva.

Un episodio simile si è verificato ad aprile dello scorso anno, quando un'altra auto è andata a schiantarsi contro la cancellata di Capitol Hill. In quell'occasione, però, l'epilogo fu molto diverso. L'uomo alla guida dell'auto, il 25enne dell'Indiana Noah Green, scese dal veicolo armato di coltello e con quello colpì due poliziotti allertati dal rumore, uccidendone uno. Pochi minuti dopo venne a sua volta ucciso dalla polizia. Impossibile al momento determinare i motivi del folle gesto, ma è probabile che l'uomo non volesse attentare a nessun altro se non alla propria vita, come dimostra il suicidio successivo alla schianto. Proseguono, comunque, le indagini per risalire a eventuali trascorsi dell'uomo e a possibili pregressi o collegamenti con ambienti di un certo tipo.