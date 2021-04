Si denuda durante il minuto di silenzio per Filippo: fermata una donna

Una manifestante in topless è corsa davanti alla piccola folla radunata al castello di Windsor per i funerali del principe Filippo urlando "salviamo il pianeta". Nonostante le richieste della Corona di non assembrarsi all'esterno del castello di Windsor per il rispetto nelle norme contro il Covid, già questa mattina delle piccole folle si sono riunite per salutare il principe Filippo. Tra loro anche una donna che si è spogliata inneggiando all'ambientalismo. Si è aggrappata alla statua della regina Vittoria dopo il minuto di silenzio nazionale per poi essere portata via dalla polizia.

Dalle prime notizie arrivate dal Regno Unito, pare che appartenesse alle Femen, il movimento femminista di protesta che spesso partecipa agli eventi importanti per manifestare. In questo caso è stato il sentimento ambientalista a muovere la donna che, denudatasi, ha deciso di protestare per "salvare il pianeta". Non certo una delle occasioni più adeguate per manifestare, in un Paese segnato dal lutto e in procinto di assistere alle esequie del principe consorte della regina Elisabetta II.

L'intervento della polizia è stato immediato, la donna in topless è stata fatta scendere dalla statua della regina Vittoria da un elevato numero di poliziotti, che l'hanno circodanta e coperta per non lasciare agio ai fotografi di immortalare quelle immagini. Tutto questo è accaduto pochi attimi dopo il minuto di silenzio per il principe Filippo, scandito dai due colpi di cannone sparati poco prima dell'inizio della cerimonia nella cappella di San Giorgio.

Come sottolineato anche degli inviati al castello di Windsor per le televisioni italiane, nelle strade attorno a Windsor il silenzio si è protratto ben oltre il minuto scandito dalle cannonate. Il Regno Unito si è stretto in rispettoso silenzio accanto alla sua monarca, apparsa provata dalla morte del marito Filippo. Anche per questo motivo il gesto di protesta per l'ambentalismo non ha accolto i favori dei sudditi presenti a Windsor e sono tanti quelli che hanno bollato come inadeguata la protesta.

La donna, una volta fatta scendere dalla statua, è stata coperta con un lenzuolo di fortuna dalla polizia e portata via tra due ali di folla. Erano in tanti fuori dal castello a dimostrare la loro vicinanza alla regina Elisabetta, nel gorno in cui la sovrana si è mostrata più fragile nel corso del suo lunghissimo regno. Pare che, mentre seguiva il feretro del marito a bordo della sua Bentley, alla regina sia anche caduta una lacrima ripresa dai fotografi.