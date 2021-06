Sicilia: tour delle Isole Eolie

POSTI LIMITATI – VIAGGIO A NUMERO CHIUSO DI PARTECIPANTI!

dal 25 luglio all’1 agosto 2021

Ripetiamo questo bellissimo tour per tutti i lettori che l’anno scorso non sono riusciti a partecipare e per tutti quelli che ci hanno richiesto di tornarci.

Capricciose, misteriose e ognuna diversa dall’altra, Sette sorelle figlie della madre Sicilia, possiedono una propria personalità.

Partendo da Lipari, la più grande dell’arcipelago, si andrà alla scoperta della mondana Panarea, con le sue bellissime Cala Junco e Cala Zimmari, di Stromboli dal cuore ardente che prende il nome da “iddu” il Vulcano attivo dell’isola che dà spettacolo ogni singolo giorno, di Salina, l’isola verde per eccellenza, resa celebre dal film “Il Postino” con Massimo Troisi, è la sorella più antica dell’arcipelago, delle selvagge Alicudi e Filicudi, e della vibrante Vulcano! Ci muoveremo con motonavi riservate a nostro uso esclusivo.

Accompagnati nel viaggio da Giannino della Frattina e da Stefano Passaquindici, partiremo insieme da Milano e Roma con voli diretti e alloggeremo in hotel 4 stelle in mezza pensione, al prezzo speciale riservato di 1.890 euro a persona voli escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

