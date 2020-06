Sicilia, tour delle Isole Eolie dal 22 al 29 luglio

Cari Amici Lettori,

con piacere vi annuncio che visto lo straordinario successo del Tour alle Eolie del 23 luglio , ormai completo e in attesa del viaggio di fine agosto in Portogallo, con Giovanni Medaglia abbiamo deciso di proporre una partenza bis dal 22 al 29 luglio 2020. Lo abbiamo fatto scegliendo una destinazione bellissima, sicura e – soprattutto – italiana per aiutare il nostro Paese a ripartire il prima possibile. Riusciremo a stare così finalmente di nuovo tutti insieme anche se nel totale rispetto dei protocolli sanitari previsti. Come leggerete nel programma la nostra base di partenza sarà l’Hotel Aktea sull’Isola di Lipari da dove ogni mattina partiremo alla scoperta delle altre isole dell’arcipelago con una confortevole barca riservata ad uso esclusivo per i lettori del Giornale.

Capricciose, misteriose e ognuna diversa dall’altra, Sette sorelle figlie della madre Sicilia, possiedono una propria personalità.

Partendo da Lipari, la più grande dell’arcipelago, si andrà alla scoperta della mondana Panarea, con le sue bellissime Cala Junco e Cala Zimmari, di Stromboli dal cuore ardente che prende il nome da “iddu” il Vulcano attivo dell’isola che dà spettacolo ogni singolo giorno, di Salina, l’isola verde per eccellenza, resa celebre dal film “Il Postino” con Massimo Troisi, è la sorella più antica dell’arcipelago, delle selvagge Alicudi e Filicudi, e della vibrante Vulcano!

Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici, partiremo insieme da Milano e Roma con voli di linea Alitalia e alloggeremo in hotel 4 stelle in mezza pensione, al prezzo speciale riservato di 1.890 euro a persona voli escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035.403530; info@passatempo.it.