Il significato di andare verso

Vengo da Xi'an, in Cina, e ora studio arte a Roma, in Italia. Due città e due paesi di culture millenarie. Quello che oggi vedo, ogni giorno, è la storia. Ogni mattone, parola, impronta si mostrano l'un l'altra. E le loro peculiarità attirano l'attenzione dei turisti da ogni dove. Vivo in Italia. I tratti culturali, i costumi e l'architettura sono tutte come splendide cartoline dall'Italia.

Qui attraverso l'architettura e i suoi simboli posso ritrovare l'identikit delle città. Ho scelto come contraltare l'architettura cinese, che sa mostrare le caratteristiche architettoniche e culturali dei due paesi ed è anche un luogo dove le culture s'incontrano, a testimonianza dell'amicizia tra i due paesi. La Grande Muraglia e la Torre di Pisa si intersecano nello scambio culturale e la penetrazione dei due paesi. L'aggiunta di elementi della quotidianità aggiunge facilità e vitalità agli scambi e alla cooperazione tra i due paesi.

Per me dire "andare verso" esprime non solo la direzione di uno sviluppo, ma anche cambiamento e contatto. Si usa la clessidra per rappresentare il tempo. E il mio affetto profondo per questi due paesi è come la sabbia in una clessidra, non importa dove io mi trovi, l'intenzione che nel profondo mi muove rimane la stessa, come la sabbia.