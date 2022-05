"Sirene antieree in tutta l'Ucraina". Continua l'assalto a est

L'Ucraina si risveglia con le sirene antiaeree che si attivano in quasi tutte le regioni del Paese. Sono queste le informazioni che arrivano dalle prime luci dell'alba dal quotidiano Kiev Independent. Un segnale di come la guerra si stia intensificando proprio con l'approssimarsi di quella che per Vladimir Putin doveva essere la data finale o della svolta del conflitto, il 9 maggio, giorno che in Russia celebra la vittoria sul nazismo.

La guerra non sembra però essere destinata a cessare nelle prossime ore, e lo dimostra quello che accade sul campo di battaglia. Nella notte, il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha rivendicato il controllo della città di Popasna, nella parte orientale dell'Ucraina. Kiev smentisce, dicendo che proseguono i combattimenti. Tuttavia, anche questa è la prova di come il conflitto stia proseguendo proprio nelle aree ritenute prioritarie per i comandi strategici russi. Il fronte orientale e quello meridionale sono considerati fondamentali nella logica del Cremlino, tanto che la loro messa in sicurezza è stata ritenuta il vero obiettivo della cosiddetta "fase due" della guerra.