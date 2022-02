"Smontate i cartelli stradali e incendiate gli alberi". Il piano ucraino per rallentare i russi

Fermare a tutti i costi l'avanzata russa: questo è l'obiettivo attuale degli ucraini, che vogliono difendere la loro capitale e il loro Paese dalle truppe di Vladimir Putin. Ai militari è stato dato ordine di attaccare l'Ucraina da ogni direzione e sono già tante, troppe, le vittime civili. Nella notte tra venerdì e sabato un missile ha colpito un grattacielo della periferia di Kiev e altri palazzi sono stati pesantemente colpiti dall'offensiva russa. Il presidente Zelensky ha fatto appello a tutti i cittadini di unirsi per proteggere il Paese e in tanti hanno risposto all'appello. Qualunque cosa, pur di fermare i russi. Ci sono uomini che tentano di fermare i carri armati a mani nude, altri che lanciano le bombe molotov fabbricate in casa. E poi ci sono i piccoli atti di sabotaggio che, per quanto semplici, potrebbero in qualche modo rallentare l'avanzamento dei militari in terra ucraina.

L'agenzia statale per la gestione delle strade in Ucraina da alcuni giorni esorta i suoi cittadini a bloccare, rallentare e disturbare i mezzi russi che viaggiano lungo le strade del Paese. Nelle ultime ore, attraverso il suo profilo Facebook, ha chiesto di smontare la segnaletica stradale. Un gesto in apparenza ininfluente vista la possibilità di utilizzare strumenti di orientamento satellitare da parte dell'esercito russo, che però in alcune zone del Paese sta registrando problemi di connessione. " Smontiamo la segnaletica stradale su tutte le strade del paese. Priorità #1 - cartelli indicativi, nomi degli insediamenti. I cartelli raccolti vengono consegnati agli enti locali ", si legge sulla pagina dell'Ukravtodor. E ancora: " Il nemico ha una misera connessione, non si orienta nella zona. Aiutiamoli ad andare dritti all'inferno ".

Nei giorni precedenti, invece, l'agenzia aveva invitato i cittadini a intralciare la marcia del carri armati russi: " Brucia gli alberi, fai le barricate, brucia le gomme! Usa tutto ciò che è a portata di mano! L'occupante deve capire che qui non è atteso e che ci sarà resistenza in ogni strada, in ogni strada ". Sono messaggi che toccano nel vivo l'orgoglio del popolo ucraino e che lo spingono alla disobbedienza contro i russi: " Che abbiano paura anche solo di guardare in direzione delle nostre città! Insieme verso la vittoria! L'occupante sarà distrutto! ".

Intanto, sui social network viene segnalato che la cartellonistica luminosa delle autostrade viene utilizzata per riportare ciò che i militari della guarnigione di Snake island avrebbero detto alla nave russa: " Nave russa, vai a farti fottere ".