"Sono agenti stranieri": ecco chi finisce nella lista nera di Putin

Altri due russi finiscono nella cosiddetta "lista degli agenti stranieri", vale a dire quella che include individui o associazioni che hanno operato contro gli interessi di Mosca.

Stando a quanto riferito dal ministero della Giustizia della Federazione Russa e riportato da Agi, si tratta dell'imprenditore ex leader di Yukos Mikhail Khodorkovsky e del noto giocatore di scacchi oggi impegnato in politica Garry Kasparov, tutti e due accesi oppositori del presidente Vladimir Putin. Per entrambi i cittadini russi l'accusa è quella di aver esercitato pressioni politiche contro Mosca beneficiando altresì di finanziamenti sia da parte degli Stati Uniti d'America che dell'Ucraina stessa.

Lo scorso 22 aprile la medesima sorte era toccata ad altri cittadini russi attivi politicamente, finiti nella black list di Mosca per aver operato in patria come agenti stranieri: si fa riferimento all'ex caporedattore della stazione radio liquidata "Echo of Moscow" Alexei Venediktov, al giornalista Alexander Nevzorov, all'ex dipendente della Fondazione anticorruzione Leonid Volkov e infine al pubblicista Vladimir Kara-Murza.

Il 15 aprile, invece, era stata la volta del noto blogger di Youtube e giornalista Dud Yuri Alexandrovich e della politologa Shulman Ekaterina Mikhailovna.