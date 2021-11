Spara accidentalmente all'aeroporto di Atlanta: ricercato dall'FBI

Caos all'aeroporto di Atlanta, negli Stati Uniti, uno degli hub più trafficati del Paese. Fonti della polizia riferiscono che durante i controlli di sicurezza al check point, un uomo abbia estratto una pistola dalla sua valigetta facendo partire un colpo accidentale. All'interno dell'edificio aeroportuale si è scatenato il panico tra i passeggeri, che hanno temuto potesse trattarsi di un attentato terroristico. Sono state scene fenetiche durate diversi minuti, con i passeggeri che hanno cercato le più vicine vie di fuga e di riparo.

Le autorità che hanno ricostruito i fatti riportano che al passaggio sotto lo scanner, gli uomini della sicurezza dell'aeroporto di Atlanta hanno individuato un oggetto sospetto all'interno di un bagaglio. Un uomo, proprietario della valigia, mentre si trovava in attesa della perquisizione, pare abbia aperto quella borsa che aveva destato i sospetti estraendo la pistola. L'addetto alla sicurezza ha intimato al passeggero di non muoversi ma lui, contravenendo all'ordine, l'avrebbe afferrata e in quel momento la pistola ha sparato il colpo. L'uomo, quindi, sarebbe riuscito a scappare confondendosi nel caos generato all'interno dello scalo di Atlanta Hartsfield-Jackson ma l'Fbi, riferiscono le autorità, lo avrebbero identificato rapidamente e sarebbe un pregiudicato di 42 anni, Kenny Wells, per il quale è stato successivamente emesso un mandato di arresto. Le ricerche sono ancora in corso. Inevitabile lo stop temporaneo dei voli da parte della Faa per permettere alle autorità di fare luce sull'accaduto e per ripristinare le condizioni di sicurezza all'interno dello scalo. L'aeroporto è tornato alla sua normale funzionalità in circa due ore.

Sono stati tre i feriti in quei momenti concitati ma le autorità riferiscono che nemmeno uno di loro è stato colpito dal proiettile. Si tratta di persone rimaste lievemente contuse nella calca che si è scatenata durante le fasi dell'evacuazione dello scalo di Atlanta. " Siamo stati fortunati che quando l'arma è esplosa, nessuno è rimasto gravemente ferito ", ha detto Robert Spinden, direttore della sicurezza federale della TSA per la Georgia. A seguito dell'incidente, tutti gli imbarchi sono stati annullati e i passeggeri in attesa di salire a bordo del loro volo sono stati costretti a effettuare nuovamente i controlli di sicurezza. Si sono registrate lunghe code e ritardi, che sono stati smaltiti in alcune ore. L'aeroporto di Atlanta ha fatto registrare il picco di armi da fuoco sequestrate negli Stati Uniti. Le autorità riferiscono che sono state 391 le armi da fuoco requisita all'aeroporto di Hartsfield-Jackson nei primi nove mesi del 2021.