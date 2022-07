Sparatoria in un centro commerciale di Copenaghen: ci sono vittime

Sono ancora frammentarie le notizie che arrivano da Copenaghen, dove un uomo ha aperto il fuoco sulla folla all'interno di un centro commerciale. Non se ne conosce ancora il numero esatto, ma i media locali parlano di diverse vittime tra i presenti. Stando a quanto si apprende dai social, la sparatoria è avvenuta in un mall nei pressi dello stadio, dove questa sera si dovrebbe tenere l'attesissimo concerto di Harry Styles. Dopo qualche ora di indecisione, anche a seguito dell'arresto del sospetto, il concerto alla Royal Arena di Copenaghen p stato confermato. Le operazioni di ingresso sono già cominciate e più della metà del pubblico si trova già dentro lo stadio, in accordo con la polizia che ha dato il suo benestare all'evento.

" Io e il mio amico eravamo all'ultimo piano del ristorante Sunset Boulevard, quando abbiamo visto molte persone correre all'improvviso verso l'uscita, e poi abbiamo sentito un botto ", ha raccontato una testimone della sparatoria al mall Field's. La donna ha poi spiegato che mentre correva verso l'uscita ha sentito altri due colpi nel centro commerciale e ha visto tutte le persone nelle vicinanze precipitarsi fuori il più velocemente possibile, tanto che sarebbero stati circa in 100 radunati fuori dall'edificio. Si è poi rifugiata in un appartamento vicino a Field's.

VIDEO: Man with gun spotted at Fields shopping centre in Copenhagen Denmarkpic.twitter.com/1TVNE9wTJ2 — Breaking News (@NewsJunkieBreak) July 3, 2022

" Mi hanno urlato 'sdraiati, sdraiati. Qualcuno sta sparando'. Sono andato sotto il bancone del bar e mi sono sdraiato e sono rimasto lì immobile, fino all'arrivo della polizia ", rqacconta un altro testimone del mall al sito danese Jylland Post. " Ho sentito almeno 15 spari, era tutto irreale, come in un film ", ha aggiunto in evidente stato di choc.

La polizia, dopo una caccia all'uomo al tappeto che ha coinvolto decine di agenti che si sono precipitati nella zona del mall, ha arrestato l'uomo che sarebbe responsabile della sparatoria. Per il momento non sono state date ulteriori informazioni, probabilmente le forze dell'ordine saranno più precise nelle prossime ore, quando il quadro sarà più chiaro.