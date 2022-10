"Situazione molto pericolosa". Sparatoria in corso in un hotel di Detroit

Articolo in aggiornamento

Sparatoria in Michigan, dove un uomo ha aperto il fuoco dalla finestra dell'hotel Hampton Hinn a Dearborn causando almeno una vittima. Le notizie che arrivano dal luogo dell'ennesima sparatoria negli Stati Uniti sono ancora frammentarie ma i media locali riferiscono che, oltre alla vittima, ci sarebbero numerosi feriti. Le informazioni sono ancora sommarie e sono state riferite sui social dalla polizia locale.