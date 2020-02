Sparatoria in Germania, diversi feriti e due uomini in fuga

Sparatoria in Germania, tre uomini in fuga e un arrestato. E' successo nei pressi della stazione dei treni di Plochingen, paese di 14 mila abitanti a una decina di chilometri da Stoccarda. Le dinamiche sono ancora poco chiare e le informazioni molto scarse. Secondo le ricostruzioni, una lite tra alcuni individui sarebbe degenerata al punto che sarebbe partito almeno un colpo di pistola; testimoni parlano anche dell'utilizzo di coltelli.

Al momento i media tedeschi parlano di almeno due feriti (di 21 e 29 anni) e di un arresto compiuto dalla polizia, un soggetto di 20 anni, ma non risulta chiaro se si tratta di uno dei tre soggetti in fuga. FranceNews24 aveva invece inizialmente parlato di cinque feriti, ma è ancora presto per tirare le somme.

Le forze di sicurezza tedesche hanno immediatamente lanciato un'operazione su vasta scala con l'ausilio di elicotteri; la zona interessata è stata chiusa al pubblico e la polizia ha consigliato alla cittadinanza di rimanere in casa fino a ulteriore comunicato.

Si era inizialmente temuto che si potesse trattare di un attentato, anche se le dinamiche iniziali fanno pensare più a un episodio legato alla criminalità. E' comunque prematuro andare oltre le ipotesi in assenza di sufficienti elementi per poter fornire un quadro esaustivo. Si attendono aggiornamenti.