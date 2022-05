Texas, 18enne spara in una scuola elementare: almeno 14 i bimbi morti

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, dove un ragazzo di 18 anni ha aperto il fuoco in una scuola elementare del Texas. Almeno 14 bambini sono morti sotto i colpi di pistola. Il tutto si è svolto nella Robb elementary school a Uvalde, non distante dalla grande città di San Antonio, che ospita 600 studenti ogni giorno. Tra i morti c'è anche un docente 45enne, che è stato raggiunto da un proiettile ma il bilancio è ancora provvisorio, stando a quanto riferiscono i media locali.

Il ragazzo che ha sparato all'interno della scuola si è poi barricato nell'edificio ma la polizia è riuscita a intervenire rapidamente per fermarlo. È ancora presto per avere ulteriori dettagli sulla sparatoria, la polizia locale e gli investigatori non hanno rilasciato nessuna informazione ulteriore su cosa sia accaduto all'interno della scuola. Lo sceriffo di Uvalde non ha rilasciato nessun comunicato in merito per il momento, in attesa di acquisire maggiori dati sulla sparatoria. A sparare è stato un ragazzo di 18 anni, identificato in Salvador Ramos, uno studente 18enne della Uvalde High School. Sarebbe arrivato in auto da solo e l'avrebbe abbandonata non distante, per poi fare ingresso a scuola con una pistola e un fucile. L'assalitore è morto sotto i colpi della polizia durante l'intervento, che si è concluso con una sparatoria nella quale sono rimasti feriti due agenti.

Le motivazioni che hanno spinto l'uomo ad aprire il fuoco non sono chiare. La polizia è arrivata nel giro di pochi minuti e ha fermato l'aggressore intorno alle 13.06. Fra la chiamata al 911, effettuata nel momento in cui l'uomo è stato intercettato armato all'interno della scuola, e l'arrivo degli agenti, l'uomo ha avuto modo di uccidere, sparando a raffica all'interno della scuola. Il distretto scolastico di Uvalde ha dichiarato nel frattempo che tutte le scuole del distretto sono state chiuse a causa di spari nell'area. Tutti i campus sono stati isolati a causa di " colpi di arma da fuoco nell'area " e gli studenti e il personale " portati al sicuro in altri edifici ".

Durante la conferenza stampa, il governatore del Texas, Greg Abbott, ha dichiarato che l'assalitore " ha sparato e ucciso in modo orribile e incomprensibile 14 studenti e ucciso un insegnante ". Inoltre, Salvador Roma, stando a quanto riportato il governatore ha anche sparato alla nonna prima di arrivare a scuola e aprire di nuovo il fuoco secondo il quale il ragazzo era in possesso di una pistola e forse anche di un fucile.