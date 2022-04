Spegnere lo smartphone fa anche fumare meno: cosa dice lo studio

Gli smartphone, terminologia che ha ormai soppiantato il termine telefonini, sono croce e delizia della quotidianità di milioni di persone, miliardi nel mondo. Se con un clik, un dito, un riconoscimento facciale e vocale possiamo fare di tutto in pochissimi secondi, se si possono effettuare acquisti, scattare foto da cartolina, chattare e inviare messaggi vocali a tempesta o guidarci in una data località grazie a tutte le app di navigazione, c'è anche un grosso rovescio della medaglia: l'esserne dipendenti, trascorrere ore e ore davanti allo schermo immergendosi in un mondo virtuale e parallelo che spesso ci estranea dalla realtà. Una ricerca condotta dall'Università tedesca di Bochum ha mostrato le conseguenze negative che accusiamo a causa degli smartphone.

Quali sono i malesseri

La prima ricercatrice, la dottoressa Julia Brailovskaia, ha spiegato che si passa da dolori al collo alla totale dipendenza di cui parlavamo prima e che, senza di essi, vivremmo certamente meglio. Lo psicologo del Centro di ricerca e trattamento per la salute mentale dell'Università ha fatto in modo che circa 200 persone sottoposte al test rinunciassero completamente al cellulare per una settimana, ridotto di un'ora l'uso quotidiano e un altro gruppo utilizzato lo smartphone come prima. Il totale dei partecipanti è stato di 619: Risultato: a lungo termine, coloro che ne avevano ridotto l'uso se la sono cavata meglio. Gli studi hanno dimostrato che l'uso dello smartphone è associato a ridotta attività fisica, obesità, dolore al collo, prestazioni ridotte e comportamenti di dipendenza soltanto per citare alcuni problemi. " Lo smartphone è sia una benedizione che una maledizione ", afferma Julia Brailovskaia.

Il ruolo del fumo

Subito dopo questa ricerca, i ricercatori hanno chiesto a tutti i partecipanti di dare indicazioni sul loro stile di vita e sul loro benessere chiedendo quanta attività fisica avessero svolto, quante erano le sigarette fumate ogni giorno, quanto ci si sentiva soddisfatti e se c'erano stati campanelli d'allarme come ansia o depressione. La risposta lascia a bocca aperta soprattutto per il ruolo del fumo. " Siamo stati in grado di dimostrare che sia rinunciare completamente allo smartphone sia ridurne l'uso quotidiano per un'ora ha avuto effetti positivi sullo stile di vita e sul benessere dei partecipanti ", riassume Julia Brailovskaia. " Nel gruppo di coloro che ne hanno ridotto l'uso, questi effetti sono durati anche più a lungo ed erano quindi più stabili rispetto al gruppo dell'astinenza ", ha aggiunto. In pratica, un minor uso del telefonino ha consentito ad alcuni di fumare meno rispetto a prima dell'esperimento.

Cosa è cambiato dopo i test

La settimana di "dintossicazione" ha completamente rivoluzoonato le abitudini di utilizzo dei soggetti che si sono sottoposti al test: quattro mesi dopo la fine dell'esperimento, i membri del gruppo di astinenza hanno utilizzato i loro smartphone in media 38 minuti in meno al giorno rispetto a prima; il gruppo di coloro che nell'esperimento aveva trascorso un'ora in meno al giorno con il proprio smartphone lo ha iniziato a usare 45 minuti in meno. Allo stesso tempo, sono aumentate le soddisfazioni per la vita e il tempo dedicato all'attività fisica oltre a un drastico calo di depressione, ansia e l'uso di nicotina. " Non è necessario rinunciare completamente allo smartphone per sentirsi meglio ", conclude Brailovskaia. " Potrebbe esserci un tempo di utilizzo giornaliero ottimale".

Gli effetti nocivi sul sonno