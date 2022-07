"Spiceworld25", fan trepidanti per la sorpresa delle Spice girls

E se tornassero? I fan italiani delle Spice girls non hanno fatto in tempo a metabolizzare la reunion sul palco del duo formato dalle sorelle Iezzi, Paola e Chiara, che già potrebbero esultare per una nuova reunion. I social sono in fermento nelle ultime ore a causa di un tweet rilasciato dall'account ufficiale della band inglese che ha spopolato tra gli anni Novanta e i primi Duemila, segnando l'adolescenza di milioni di giovanissimi, oggi adulti e nostalgici. In realtà non ci sono indizi concreti sul fatto che il gruppo possa riunirsi ma si tratta per lo più di una speranza da parte dei fan, alimentata da ipotesi che sono state avanzate in passato e, appunto, dal tweet comparso sul profilo ufficiale.

"Spiceworld25", si legge nell'hashtag utilizzato nel tweet, diventato virale in poco tempo. In realtà, l'ipotesi di una reunion è quella meno probabile. Già in passato si era ipotizzato che le Spice girl tornassero a cantare insieme sul palco ma appare complicato trovare la quadra per tutte le componenti. La più difficile da riavvicinare sembra essere Victoria Beckham, che ormai ha intrapreso una vita completamente diversa ed è improbabile che possa tornare sul palco insieme alle sue ex compagne di avventura, indossando quei completi che negli anni Novanta le hanno rese icone di moda e di stile. Gli stessi fan delle Spice girls sembrano rassegnati all'idea che non potrà esserci una reunion, nemmeno per festeggiare lo storico anniversario di Spice world, il primo tour mondiale.

Lo scorso anno, in occasione del 25esimo anniversario della formazione della band, era stata rilasciata una versione speciale di demo rare, tracce rimasterizzate, con in aggiunta la canzone inedita Feed my love. Secondo alcuni, l'indizio rilasciato con il tweet lascia supporre che la band starebbe preparando qualcosa di simile. Ma alcuni chiedono uno sforzo in più alle loro ex beniamine, proponendo la registrazione di un nuovo videoclip per una delle loro canzoni iconiche, magari proprio quella che ha maggiormente inciso nella loro carriera: Wannabe. Per il momento, i fan si lasciano andare a ipotesi e sogni a occhi aperti, nell'attesa che venga ufficializzato il possibile nuovo progetto. Nel frattempo, non resta che godersi la reunion di Paola e Chiara, che per noi italiani è un vero tuffo nel passato della nostra gioventù.