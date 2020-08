Clinton, Kerry e la domestica: altra foto choc del caso Epstein

Il The Sun ha riportato delle foto che ritraggono diversi personaggi “ noti ” in compagnia di Jun-Lyn Fontanilla, la domestica della casa newyorkese di Jeffrey Epstein. Le foto della donna, che è stata accusata da una delle vittime del magnate pedofilo di essere una delle complici dei suoi abusi, risalgono al 2010 e sono state conservate in un album su Facebook.

In uno degli scatti la Fontanilla appare sorridente tra il principe Andrea e il marito, in un altro accanto a Sarah Ferguson. Ma sono altre due le foto che più sorprendono, viste le accuse di favoreggiamento della prostituzione rivolte alla donna e i ruoli ricoperti dai due uomini. Jun-Lyn e il marito appaiono in due foto con l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e con John Kerry, ex senatore dem, che perse la presidenza della Casa Bianca contro George W. Bush. Nel documentario “Surviving Jeffrey Epstein” le accusatrici di Epstein hanno nominato la governante filippina come complice degli abusi del milionario nei confronti di ragazze talvolta appena 14enni.