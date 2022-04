Lo squarcio nel muro per vedere il panorama

Da Gerusalemme ci arrivano alcune foto che, in un lampo, catturano la nostra attenzione. Non mostrano gli scontri tra palestinesi e israeliani, e già questa, di per sé, è una notizia. Si vede solo un bel panorama, da lontano, sulla moschea di al-Aqsa e la città vecchia di Gerusalemme. Tutto qua? No, quel panorama è dipinto. Si tratta di un murale realizzato su un muro di cemento, uno di quelli che da anni separano Israele dai territori occupati dove vivono i palestinesi.

L'artista che lo ha realizzato ha idealmente squarciato il muro di cemento armato, permettendo a tutti di vedere cosa c'è di là, di ammirare il panorama. Pittoresco il tavolino che è stato piazzato proprio davanti al "buco", con due sedie. Molti decidono di sedersi e fare due chiacchiere, con somma gioia dei fotografi. Il murale è stato realizzato sul muro che separa Gerusalemme dalla città di Betlemme in Cisgiordania.

Da queste parti si possono ammirare moltissimi murali. Alcuni di artisti quotati, come Sami Musa, Dominique Petrin e il misterioso street artist britannico Banksy, che tra il 2005 e il 2007 ha riempito i muri delle province di Betlemme, Ramallah e Abu Dis con le sue opere geniali.