Starbucks non sarà più il "bagno d'America": la catena chiude i suoi servizi

A mali estremi, estremi rimedi. Si potrebbe riassumere così la decisione che sta ponderando di assumere la catena Starbucks negli Stati uniti. Al centro della disputa ci sono i bagni delle caffetterie che, per tradizione, vengono lasciati aperti a tutti, anche a chi non è un cliente di Starbucks. La decisione parte da lontano o, meglio, prende spunto da un'antica questione che da sempre attanaglia gli Stati uniti, ossia l'assenza di un numero adeguato di bagni pubblici nelle sue città. Tuttavia, la decisione di aprire i bagni di Starbucks a tutti, anche a chi non è cliente, è arrivata nel 2018 a seguito di un'azione di polizia che fece molto discutere negli States e che è servita alla catena anche come volano per il rilancio dell'attività tra i cultori del politicamente corretto americani, in numero sempre maggiore.

Tutto nasce quando, a Philadelphia, due uomini afroamericani si siedono in un tavolino della catena ma, prima di effettuare l'ordinazione, decidono di andare in bagno. A quel punto scatta un'operazione di polizia per trarli in arresto, visto che era vietato, con tanto di accuse di razzismo per Starbucks e la polizia. Inevitabile correre ai ripari per la catena di caffetterie, che annuncia urbi et orbi tramite i social di aver preso una decisione storica: bagni aperti per tutti, anche per i non clienti. " Chiediamo scusa alle due persone coinvolte e ai nostri clienti e siamo molti dispiaciuti che questo episodio abbia portato a un arresto ", scrisse su Twitter il ceo di Starbucks, aggiungendo: " Stiamo rivedendo le nostre procedure e ci stiamo impegnando con la comunità e il dipartimento di polizia per fare in modo che questo tipo di situazioni non capitino più, in nessuno dei nostri negozi ".