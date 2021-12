C'è l'accordo sull'Iva: cosa cambia su questi prodotti

Il Consiglio di Economia e finanza dà il via libera alle nuove norme relative alle aliquote Iva che erano state proposte dalla Commissione Europea.

Le modifiche al regolamento, spiega in un comunicato EcoFin, "forniscono ai Paesi membri maggiore flessibilità nelle aliquote e garantiscono un trattamento paritario tra gli Stati" appartenenti all'Unione europea. Soddisfazione per tale novità è stata espressa anche dal commissario agli Affari Economici Paolo Gentiloni: "L'intesa unanime per aggiornare le regole sulle aliquote Iva è un'eccellente notizia" , dichiara infatti l'esponente dem,come riportato da Ansa, "e dimostra che se c'è volontà c'è anche un percorso europeo su cui andare avanti" .

Il nuovo regolamento dovrebbe consentire agli Stati membri di ridurre le imposte applicate su una lista di beni e servizi appositamente aggiornata nell'Allegato III: alcuni di questi rientrano nel campo della salute pubblica, dell'ambiente e dell'innovazione digitale. Senza, tuttavia, dimenticare alcuni prodotti di prima necessità come gli assorbenti e le "mascherine protettive sanitarie", che per quanto concerne il nostro Paese sono compresi nella cosiddetta tampon tax inserita nella manovra economica, e per cui dovrebbe essere prevista una riduzione Iva dal 22% al 10%. Riduzione che potrebbe essere estesa, anche se si tratta al momento solo di congetture, a biciclette elettriche, ristrutturazioni di case e accesso al Web.