La tazza di the, poi l'urlo in aereo: Navalny è stato avvelenato?

Una tazza di the, come tutte le mattine, prima di salire sul volo Sibir 2614 da Tomsk a Mosca. Poi il malore improvviso in aereo, l'atterraggio di emergenza a Omsk e la corsa in ospedale. Un utente ha immortalato su instagram storiers il blogger russo Alexei Navalny mentre fa colazione all'aereoporto di Tomsk, poche ore prima di imbarcarsi, mentre sorseggia il té che - presumibilmente - potrebbe averlo avvelenato. Come ha spiegato la sua portavoce la sua portavoce Kira Yarmysh in un post su Twitter, Navalny è attaccato a un ventilatore in terapia intensiva: secondo il primo bollettino medico, le sue condizioni sono gravi ma stabili. Secondo la sua portavoce, Navalny, che è solito bere il té al mattino, sarebbe stato avvelenato: " Si è sentito male durante il viaggio " ha dichiarato Kira Yarmysh. " È stato avvelenato ".

Al momento, però, la pista dell'avvelenamento rimane soltanto un'ipotesi. Anatoly Kalinichenko, vice capo medico dell'ospedale di Omsk, ha spiegato ai giornalisti che " non c'è certezza che la causa della sua infermità sia un avvelenamento ". Secondo quanto riportato dall'agenzia Tass, le forze dell'ordine russe apiranno un'indagine se l'avvelenamento di Alexei Navalny verrà confermato, ha confermato ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. " Per prima cosa, dobbiamo aspettare i risultati finali dei test che aiuteranno i medici a determinare cosa è successo, cosa ha causato questa situazione, cosa gli ha fatto perdere conoscenza " ha sottolineato. " Dopodiché, se si è verificato un avvelenamento, ci sarà un'indagine ", ha detto il portavoce. Alla domanda se il presidente russo Vladimir Putin fosse stato informato dell'incidente, Peskov ha osservato che " la situazione generale descritta nei media è accessibile a tutti " ed " è accessibile anche al leader russo attraverso i racconti dei media ".

Alla domanda se il Cremlino consideri il possibile avvelenamento di Navalny legato all'atteggiamento critico di Navalny nei confronti dell'attuale governo, Peskov ha replicato che " il governo ha molti critici ", in particolare tra i cittadini russi. " Certo, se la vita di un cittadino russo è in pericolo, la situazione è seria. Sia i medici che le forze dell'ordine trattano tutti i cittadini allo stesso modo ", ha concluso il portavoce del Cremlino. " I medici stanno facendo tutto ciò che deve essere fatto, i migliori medici di Omsk sono al lavoro ", ha sottolineato Peskov, aggiungendo che gli operatori sanitari di Omsk " utilizzano tecniche di telemedicina e sono in contatto con esperti di Mosca ".