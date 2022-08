Tornano a casa dopo 3 anni e la trovano occupata

Una coppia inglese, Carna e Ganes Brooks, rispettivamente di 39 e 42 anni, aveva deciso di fare un viaggio lungo tre anni a Dubai, in Kenya, ma una volta tornati a casa, l’hanno trovata occupata. I due, che vivevano a Dubai dal 2019, avevano deciso di locare la loro abitazione, completamente arredata, a una donna di loro conoscenza, in cambio di un affitto mensile. Lo scorso febbraio marito e moglie, genitori di due bambini, in previsione del loro rientro in Inghilterra fissato per il 28 giugno, a causa del fatto che la donna ha scoperto di avere un tumore, avevano contattato gli inquilini avvertendoli del loro ritorno e chiedendo di lasciare l’abitazione. Peccato però che, quando la coppia è arrivata davanti alla porta della loro casa, coloro che erano all’interno hanno impedito alla famiglia di entrare.

La polizia non può fare nulla

Come riportato dal Mirror, Ganes ha raccontato a una televisione locale: "Li abbiamo lasciati con una casa perfettamente funzionante, anche con lenzuola nuove, asciugamani, nuove morbide pantofole accanto ai letti, nuovi comodi pigiami, armadietti per il cibo riforniti e una consegna di generi alimentari per la loro prima settimana". Hanno inoltre spiegato di aver “chiamato la polizia per un consiglio sulla questione. Gli agenti sono stati molto gentili, ma non hanno potuto fare granché: la legge, infatti, ci impedisce di provare a entrare in casa. Per fortuna un amico della zona ci ha offerto un posto dove stare per qualche notte”. Marito e moglie devono quindi aspettare cosa deciderà il tribunale e l’eventuale sfratto. Per quindici giorni hanno dovuto dormire su un divano, con l’uomo che è stato costretto a cercare di riposare seduto in posizione eretta.

Non pagano neppure l'affitto

Secondo i piani, gli inquilini avrebbero dovuto vivere nell’abitazione durante la loro assenza: “Era un accordo vantaggioso, il prezzo dell'affitto era buono e i nuovi inquilini, nelle nostre intenzioni, avrebbero potuto prendersi cura delle nostre cose”, ha spiegato Carna. La coppia di locatari non starebbe però ricevendo i soldi concordati per l’affitto della casa e, in mancanza di quelli, non possono neppure affittare un’altra abitazione, dato che non hanno ancora finito di pagare il mutuo della loro che è stata occupata.

La moglie ha un tumore