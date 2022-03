"Ora è più alta": cosa è successo alla Tour Eiffel

Invece di invecchiare, sembra sempre più giovane ed è diventata ancora più alta: la Tour Eiffel "cresce" passando da 324 a 330 metri. Il più importante simbolo francese e tra i più conosciuti al mondo ha acquisito sei metri in più grazie a una nuova antenna posizionata in vetta alla struttura che permetterà la copertura radio del sistema digitale DAB+ nella capitale Parigi e in tutta la regione dell'Ile-de-France. Wikipedia e tutti i contenuti che parlano della "Dama di Ferro" dovranno aggiornare i dati con la nuova altezza.

Come è stata depositata l'antenna

L'operazione degna di un film con James Bond ha richiesto l'accordo del comune di Parigi, del ministero della Cultura e della prefettura di polizia di Parigi: in 15 minuti, un elicottero ha depositato l'antenna in cima a uno dei monumenti più visitati al mondo mentre un tecnico attendeva arroccato in cima per poterla fissare saldamente alla struttura portante. È la prima volta che un nuovo equipaggiamento viene sistemato con un elicottero sopra alla torre. La preparazione al grande giorno e a quei 15 minuti pieni di adrenalina nei visitatori e in coloro i quali hanno rivolto il naso all'insù è durata più di un anno, costo dell'operazione circa un milione di euro.

I numeri di un monumento record

" È una grande fierezza. un momento storico, poco frequente nella storia della Tour Eiffel", ha affermato all'Ansa il presidente della Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (Sete), Jean-Francois Martins. Il monumento " si riallaccia così con la sua storia, quella di un luogo di sperimentazione tecnologica e scientifica ", ha aggiunto alla stampa. Il 26 gennaio 1887 iniziò la costruzione dell'opera, conclusasi il 31 marzo 1889 in tempi record per l'epoca (2 anni, 2 mesi e 5 giorni). I "numeri chiave" che si leggono sul sito ufficiale della Tour Eiffel sono mostruosi: è composta da 18.038 parti metalliche, sono stati eseguiti 5.300 disegni esecutivi e al progetto hanno preso parte 50 ingegneri e designer. Per la costruzione, fisica, del colosso sono serviti 150 lavoratori nella fabbrica Levallois-Perret e tra 150 e 300 lavoratori in loco. I rivetti, cioé gli elementi di giunzione, sono ben due milioni e mezzo: per fabbricarla sono servite 7.300 tonnellate di ferro. Il classico colore, invece, è stato possibile grazie a 60 tonnellate di vernice. La Tour possiede ben 5 ascensori.

L'assemblaggio delle batterie iniziò il 1 luglio 1887 e si concluse ventuno mesi dopo: tutti gli elementi furono preparati, come detto, nello stabilimento Levallois-Perret vicino a Parigi, sede dell'azienda Eiffel. Ognuna delle 18mila parti della Torre fu disegnata e calcolata prima di essere tracciata al decimo di millimetro e assemblata in sezioni di circa cinque metri. Sul sito di costruzione, tutti i lavoratori furono supervisionati da una squadra di veterani di grandi viadotti metallici. Ci sono voluti soltanto cinque mesi per costruire le fondamenta e ventuno mesi per assemblare la parte metallica della Torre.