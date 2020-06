Tre milioni da Maduro per finanziare il MoVimento 5 Stelle

La bomba è stata sganciata da Abc: con un articolo intitolato: Il chavismo finanziò il Movimento 5 Stelle che oggi governa in Italia. Una vera e propria spy story che inizia nel 2010, quando Nicolas Maduro avrebbe fatto inviare 3.5 milioni di dollari al consolato venezuelano a Milano per finanziare il partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Anzi, secondo Abc, sarebbe stato proprio Casaleggio il destinatario finale dei soldi inviati da Caracas.

Ma riavvolgiamo un attimo il nasto e torniamo a quel 2010. All'epoca governava ancora Hugo Chavez, che sarebbe poi morto tre anni dopo, e Maduro era ministro degli Esteri. Il Movimento 5 Stelle era nato solamente un anno prima quando, come sottolinea Repubblica, "si presentò per la rpima volta alle elezioni amministrative". Il documento dei servizi segreti venezuelani pubblicato da Abc è datato 5 luglio e dice che i soldi sarebbero stati inviati inviati "in modo sicuro" grazie a una valigia diplomatica dell'intellicence militare guidata da Hugo Carvajal, come fa notare Formiche. Ora Carvajal è indagato dalla giustizia americana per crimini legati al narcotraffico e alla vendita di armi alle Farc colombiane. L'obiettivo di Caracas, si legge nel documento pubblicato da Abc, era quello di finanziare un "movimento di sinistra rivoluzionaria e anticapitalista nella repubblica italiana".

Come sono arrivati i soldi in Italia

Secondo la ricostruzione fornita da Abc, i soldi partiti da Caracas e arrivati a Casaleggio provenivano "dai fondi riservati amministrati dall'allora ministro degli Interni Tareck el Aissami" - oggi è ministro del petrolio, Ndr) - e una delle persone più importanti della cerchia di Maduro. La figura di Aissami non è esente da ombre. Nel 2017, infatti, il Dipartimento del tesoro americano lo ha colpito con delle sanzioni perché invischiato in un (enorme) giro di droga.

Tra le accuse rivolte ad Aissami c'è anche il riciclaggio di denaro. I soldi, prima di arrivare a Casaleggio, sarebbero passati dalle mani di Gian Carlo di Martino, dal 12 aprile 2010 console generale della Repubblica bolivariana del Venezuela a Milano.

