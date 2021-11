Tutto pronto per la quarta edizione della China International Import Expo (CIIE)

La quarta edizione della China International Import Expo (CIIE) si terrà a Shanghai dal 5 al 10 novembre 2021. Come prima esposizione nazionale al mondo dedicata alle importazioni, la CIIE dimostra la continua promozione della globalizzazione economica della Cina.

L'importanza della CIIE

Dopo tre anni di sviluppo, la CIIE è diventata un prodotto pubblico internazionale condiviso dal mondo, e le sue quattro grandi piattaforme di approvvigionamento internazionale, promozione degli investimenti, scambi culturali e cooperazione aperta sono sempre più importanti. Durante tutte le precedenti edizioni della CIIE, il presidente cinese Xi Jinping ha presentato le iniziative della Cina per promuovere la costruzione di un’economia mondiale aperta e ha annunciato una serie di iniziative pragmatiche per espandere l’apertura della Cina al resto del mondo, ottenendone ampio riconoscimento da parte della comunità internazionale.

Secondo quanto appreso, alla quarta edizione della CIIE parteciperanno oltre l’80% delle aziende mondiali della TOP 500 che avevo preso parte all’edizione precedente, con una crescita del numero di partecipanti rispetto all’anno scorso. Nel contesto dell'epidemia globale, la CIIE fornisce alle aziende multinazionali un palcoscenico e un canale preziosi per mettere in mostra i loro nuovi prodotti, stringere nuove collaborazioni e aprire nuovi mercati, diventando così una piattaforma commerciale di livello mondiale.

Nella recente video intervista concessa a CMG, l’ambasciatore d’Italia in Cina, Luca Ferrari, ha affermato che la CIIE è un’iniziativa che dimostra quanto la Cina si senta sicura di sé stessa e quanto abbia compreso il valore del proprio mercato per il resto del mondo. " L’Italia ha sempre scommesso su questa importantissima fiera che è una delle più importanti fiere del mondo in assoluto. È un momento molto importante per noi e un momento importante per tanti settori dell’economia italiana ", ha aggiunto lo stesso Ferrari. Secondo quanto reso noto dall’ambasciatore, nonostante la pandemia di Covid-19, ben 100 imprese italiane hanno confermato la partecipazione alla quarta edizione della CIIE.

Le novità della quarta edizione della CIIE

Secondo Zhou Lingyan, responsabile del National Exhibition and Convention Center di Shanghai - sede principale della CIIE – in occasione della quarta edizione della fiera i primi cinque venditori globali di cereali si riuniranno per la prima volta nell'area espositiva Food and Agricultural Product; i 10 più grandi gruppi automobilistici del mondo esporranno i loro prodotti nell'area espositiva dedicata; più di 40 nuovi prodotti saranno lanciati presso l'area espositiva "Intelligent Industry and Information Technology", dei quali quasi 10 saranno al loro debutto globale; e i primi 10 marchi di cosmetici si riuniranno per la prima volta nell'area espositiva "Consumer Goods".

Inoltre - ha aggiunto Zhou - le prime sette aziende più importanti al mondo in campo medico cardiovascolare e nei settori della diagnostica in vitro, dell'imaging medico e delle scienze della vita, nonché le prime tre aziende del mondo nel mercato dell'igiene orale e quattro delle prime cinque aziende ortopediche del mondo presenteranno i loro prodotti, tecnologie e servizi presso l'area espositiva Medical Equipment and Healthcare Products. Come se non bastasse, la zona espositiva Trade in Services riunirà aziende leader in settori tra cui servizi di consulenza, test e certificazione e logistica globale.

Oltre alle sei principali aree espositive, la CIIE di quest'anno allestirà anche 13 nuove zone espositive speciali per industrie a basse emissioni di carbonio, tecnologie di protezione ambientale, circuiti integrati e industrie digitali. Allo stesso tempo, la quarta edizione della CIIE vedrà una diffusa applicazione delle tecnologie digitali. La fiera terrà la sua prima mostra on-line a livello nazionale utilizzando la modellazione 3D, il motore di virtualizzazione ed altre tecnologie.

Attraverso la presenza di padiglioni virtuali, i paesi potranno mostrare i loro risultati di sviluppo, le loro industrie più competitive, la loro cultura, le caratteristiche della loro industria turistica insieme alle loro imprese più rappresentative attraverso l’uso di immagini, video, modelli 3D e di altre modalità. La Expo on-line porterà al pubblico un'esperienza totalmente nuova e consentirà loro di avere una migliore comprensione degli splendidi paesaggi e del cibo di vari paesi del mondo il mondo senza uscire di casa.

Un'occasione da non perdere

Hanno confermato la loro partecipazione alla Expo anche il gigante dei cosmetici "L'Oreal", il gigante farmaceutico Bayer, il produttore di pneumatici Michelin e la società di consulenza Ernst & Young. La CIIE ha fornirà a Bayer un grande palcoscenico sul quale potrà mostrare tutti i suoi punti di forza; esso rappresenta una preziosa occasione e un canale importante per interazioni di alta qualità tra l'azienda e i suoi partner chiave, ha dichiarato Ulrich Stefer, Chief Financial Officer (CFO) di Bayer Group Greater China.

In effetti, le imprese partecipanti mirano non solo ai risultati della fiera, ma anche alle opportunità offerte dal mercato cinese. Dopo aver partecipato alla CIIE per la prima volta nel 2019, il marchio giapponese di cosmetici Shiseido ha raddoppiato la sua area espositiva alla terza edizione della CIIE ed è diventata una delle prime imprese che hanno confermato la partecipazione alla fiera.

Shiseido ha pienamente percepito l'enorme potenziale del mercato cinese dei prodotti cosmetici, ha dichiarato Kentaro Fujiwara, CEO di Shiseido China, ed ha osservato che il successo della Cina nel controllare l’epidemia di COVID-19 e nel raggiungere una ripresa economica continua e costante ha reso l'azienda fiduciosa sulle sue operazioni commerciali in Cina. Nel 2020, Shiseido ha visto una forte crescita della sua attività in Cina, con un volume di vendita che rappresenta circa il 26% del totale dell'azienda in tutto il mondo. Il mercato cinese è già diventato un enorme motore di sviluppo per Shiseido.

Cooperazione, aperture e investimenti

Il PIL pro capite della Cina ha superato i 10.000 dollari per due anni consecutivi. Si stima che il paese importerà più di 22 trilioni di dollari di beni di consumo nel prossimo decennio. Si ritiene che il mercato più promettente del mondo continuerà a stimolare il suo potenziale di innovazione e porterà enormi opportunità all'economia mondiale e alle imprese di vari paesi.

Il 4 novembre il Capo di Stato cinese Xi Jinping ha presenziato in videoconferenza alla cerimonia d’apertura della quarta CIIE. Nel suo discorso tematico intitolato "Rendere felice il mondo con il vento primaverile dell’apertura" Xi Jinping ha dichiarato che " la Cina continuerà a promuovere in modo deciso un’apertura di alto livello, assottigliando ulteriormente la lista negativa per l’accesso degli investimenti esteri ed ampliando in modo ordinato l’apertura del settore terziario e della sanità. La Cina revisionerà e amplierà ‘L’Indice dei settori per l’incoraggiamento degli investimenti esteri ".