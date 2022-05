Ucciso un altro colonnello russo: ecco chi era

Un altro comandante russo è stato ucciso dagli ucraini nella guerra contro Putin entrata ormai nel suo terzo mese: si tratterebbe del tenente colonnello Alexander Dosyagaev, capo del 104esimo reggimento d’assalto aereo. L’annuncio lo ha dato su Facebook direttamente il Dipartimento per le comunicazioni strategiche delle Forze armate ucraine. Si tratta dell'ennesima perdita di un esponente di rilievo dell'esercito di Putin che in quesi mesi ha già perso numerosi generali e colonnelli sorprendendo gli stessi analisti che non si aspettavano un'escalation così negativa.

Chi era Dosyagaev

" Il comandante di un battaglione d'assalto aereo del 104° reggimento d'assalto aereo, il tenente colonnello Alexander Dosyagaev, è diventato un fan VIP delle opere di Kobzon. Alexander ha vinto la nomination 'Fanteria alata' al festival 'Esercito russo 2021', ma questo non lo ha aiutato durante l'incontro con i guerrieri ucraini ", si legge nella nota pubblicata dal Dipartimento di Zelensky. All'inizio del mese di maggio, il generale David Petraeus, ex direttore della Cia ed ex comandante del comando centrale degli Stati Uniti, ha affermato che almeno dieci generali russi erano già stati uccisi in Ucraina ma il numero è ancora più alto. Alla fine della nota si legge una certa soddisfazione ucraina per aver eliminato un altro esponente importante per le forze di Putin: " Credi nelle forze armate dell'Ucraina! L'Ucraina vincerà! "

La notizia è stata riportata (stavolta) anche dai media russi come Vk, che ha confermato la scomparsa del colonnello pubblicando alcune foto d'archivio. La morte risalirebbe al 24 maggio anche se ne è stata data notizia soltanto oggi. " Il 24 maggio 2022, durante una battaglia offensiva come parte di un gruppo d'assalto, il comandante del battaglione ha ricevuto ferite multiple incompatibili con la vita ", commentano i russi.

La morte dei generali russi

Come detto, quindi, la guerra in Ucraina si sta rivelando fatale per le alte cariche di Mosca che contano almeno 16 generali uccisi oltre numerosi colonnelli e capitani. Il Cremlino non ha mai commentato apertamente queste perdite ma è sempre stato "molto irritato" per numeri impensabili alla vigilia del conflitto. Analizzando le ragioni, ci sono almeno due considerazioni da fare: la tecnologia di comunicazione non ha aiutato, fin qui, più di tanto i soldati russi espondendo anche i loro strateghi ad essere particolarmente esposti all'esercito di casa e poi perché gli stessi soldati, a volte, non sarebbero stati in grado di eseguire gli ordini impartiti costringendo i grandi capi ad andare in prima linea e guidarli.

Lo Stato maggiore ucraino ha appena aggiornato i numeri relativi alle perdite che Kiev ha contato fino ad oggi: come scrive Ukrinform, avrebbero appena superato quota 30mila (30.150) le perdite dei soldati di Putin, 150 nelle ultime 24 ore. Per non parlare dei carri armati, veicoli, razzi, sistemi di guerra antiaerei, elicotteri e navi fin qui distrutti.