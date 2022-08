Ucraina, il video impressionante delle bombe termobariche russe

Sono impressionanti le immagini che arrivano dal villaggio di Pisky, nella Repubblica del Donetsk, dove un missile termobarico russo ha completamente distrutto l'impianto residenziale, radendo al suolo circa 10 palazzi. Il video è stato diffuso sul web dagli stessi militari russie mostra il momento esatto in cui il dispositivo esplosivo colpisce il villaggio situato nella periferia della città di Donetsk. Le fiamme avvolgono in un attimo tutti i palazzi, sventrando gli appartamenti e uccidendo un numero imprecisato di persone.

In questi giorni, infatti, le forze russe hanno intensificato gli attacchi in questa zona per ottenere il pieno controllo della regione. A quasi 6 mesi di distanza dall'invasione dell'Ucraina, infatti, non si può certodire che la Russia abbia ottenuto rilevanti vittorie nel Paese e, anzi, la controffensiva ucraina sembra aver trovato nuova linfa per contrastare gli assalitori. Nelle ultime ore, come conferma anche lo Stato maggiore delle forze ucraine, gli attacchi russi sono concentrati proprio nella zonadi Pisky e di Marinka, dove da giorni i bombardamenti si susseguono senza soluzione di continuità. Gli occupanti stanno utilizzando un sistema lanciafiamme pesante di tipo Tos-1A che utilizza bombe termobariche che, va ricordato, sono espressamente vietate dalla convenzione di Ginevra. I russi sono riusciti nell'interno di radere al suolo il villaggio dopo averlo assediato per giorni, distruggendo una settimana fa le difese ucraine poste a protezione delal borgata.

Russians just boastngly posted this, showing Russian strikes with thermobaruc weaponry on apartment blocks in Pisky.

The last 2/3 of video is crazy. pic.twitter.com/stKvn4faII — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 11, 2022

Solo pochi giorni fa, Volodymy Zelensky aveva definito "un inferno" quanto stava accadendo a Pisky, che ormai non c'è più. Il sistema Tos-1A è, al momento, uno di quelli che sta creando danni pià devastanti nel Paese, senza che gli ucraini riescano a disinnescarlo. Nelle ultime ore sembrava che i soldati ucraini fossero riusciti a respingere tutti i tentativi di assalto russi in direzione di Avdiivka ma l'impiego dei missili termobarici ha ribaltato la situazione in poche ore. La forza devastante della bomba termobarica deriva dal sistema che sfrutta l'ossigeno circostante per generare un'esplosione ad alta temperatura, tra le più distruttive nel range esterno al nucleare.