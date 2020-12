Uomo muore in volo con “chiari sintomi Covid” Ira dei passeggeri

Paura e rabbia a bordo di una aereo dove un uomo è morto con “chiari sintomi da Covid” . Secondo la testimonianza di altri passeggeri tremava e sudava anche prima di salire a bordo ma, nonostante questo, è stato comunque lasciato passare. I medici hanno tentato di salvare l’uomo ma non vi è stato nulla da fare, neanche l’atterraggio d’emergenza ha potuto cambiare le cose. I passeggeri sono poi stati fatti risalire sullo stesso velivolo e hanno proseguito il viaggio, sembra senza che l’aereo venisse disinfettato.

Paura a bordo: uomo muore con sintomi Covid

Secondo quanto ricostruito da testimoni che si trovavano a bordo dello stesso velivolo, “Stava tremando e sudando, era chiaramente malato e poi è morto durante il volo. Abbiamo avuto un atterraggio di emergenza a New Orleans e non abbiamo cambiato l'aereo. Siamo rimasti tutti seduti lì per ore ad aspettare che rimuovessero il corpo. È così che la United gestisce la sicurezza e la salute?” . La compagnia aerea United Airlines ha affermato che la causa della morte in volo non è ancora stata resa nota dal Centers for Disease Control and Prevention e che quindi non è possibile affermare che si sia trattato proprio di complicazioni dovute all’infezione da Covid-19. La United si è anche difesa spiegando che i passeggeri, prima di salire a bordo dell’aereo, hanno firmato una dichiarazione nella quale hanno affermato di essere negativi al covid-19 e di non avere sintomi.

Non aveva gusto e olfatto da settimane