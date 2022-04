"50 colpi da un'auto": morti e orrore in California

Momenti di terrore a Sacramento, in California, dove almeno 6 persone sono morte e altre 9 sono rimaste ferite a causa di una sparatoria. Varie persone sono state dichiarate morte sul posto. La tragedia si è verificata poco dopo le due di notte locali. Quella è l'ora alla quale solitamente chiudono i bar della città. La polizia è stata chiamata da diversi testimoni che hanno riferito la presenza di una persona che sparava nell'area tra la 10/ma strada e K street, apparentemente senza nessun bersaglio preciso.

Diversi presenti raccontano di aver visto un uomo che, a bordo di un'auto, ha aperto il fuoco contro la folla vicino al ristorante El Santo prima di far perdere le proprie tracce. Chi si trovava nelle vicinanze racconta di aver sentito un numero elevatissimo di colpi, qualcuno dice che potrebbero essere stati forse 50 gli spari. Al momento non si hanno notizie certe del sospetto autore della sparatoria. In un video che ha iniziato a circolare sui social viene ripresa una rissa scoppiata durante gli attimi della sparatoria, ma non è al momento possibile stabilire se i due episodi possano essere collegati.

More: Video reportedly shows an altercation between a group of people in Sacramento, California, before gunfire is heard; at least 15 people shot, six dead, police say pic.twitter.com/wkjYBieDzo https://t.co/38HenDOUhn — Bulletin (@bulletinletters) April 3, 2022

Sono comunque diverse le riprese di quei momenti concitati, molte di queste mostrano la fuga della folla in panico che cerca riparo mentre si sente una rapida successione di colpi. È possibile che le autorità abbiano già acquisito questi filmati, insieme a quelli delle telecamere di sorveglianza della zona, per riuscire a individuare il colpevole della carneficina improvvisa nel centro della capitale della California.

Le vittime sono al momento 6 ma non è escluso che il loro numero possa salire nelle prossime ore, purtroppo. Le vittime non sono state individuate tutte nello stesso posto ma in luoghi diversi, non sempre vicini tra loro. Questo lascia supporre che probabilmente fossero persone in fuga che cercavano riparo dalla furia omicida dell'uomo in auto, sulle cui tracce ci sono gli organi di polizia dello Stato californiano. La sparatoria è avvenuta a pochi isolati dal Campidoglio di Stato, che è stato chiuso dalle autorità per motivi di sicurezza. La polizia ha invitato i cittadini a evitare di recarsi sul luogo della sparatoria.