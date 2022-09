Poliziotto uccide afroamericano nel suo letto: il video choc in Usa

Un agente di Columbus, in Ohio, ha sparato, uccidendolo, un afroamericano disarmato mentre era nel suo letto. L'incidente è stato catturato dalla body camera dei poliziotti. La vittima, Donovan Lewis, 20 anni, è morta nel corso della sparatoria avvenuta intorno alle 2 del mattino di martedì (31 agosto) in un condominio dove gli agenti, in uniforme, stavano eseguendo un mandato di arresto per violenza domestica, aggressione e manipolazione impropria di arma da fuoco.

La sparatoria

Stando a quanto riporta il quotidiano online The Columbus Dispatch, la sparatoria si è consumata nell'appartamento al civico 3200 di Sullivant Avenue, a Hilltop. Donovan Lewis era ricercato con l'accusa di reato per uso improprio di arma da fuoco, nonché per violazione della libertà vigilata, violenza domestica e aggressione nei confronti della sua ragazza incinta. Ad aprire il fuoco sarebbe stato un agente della polizia di Columbus, Ricky Anderson, in servizio da oltre 30 anni. La vicenda - riferisce la CNN - è sotto inchiesta dall'Ohio Bureau of Criminal Investigation. Il capo della polizia di Columbus, Elaine Bryant, intervenuto questa mattina in conferenza stampa, ha fatto sapere che Anderson è stato temporaneamente sospeso.

Il video