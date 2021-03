Usa il cellulare mentre fa benzina: dà fuoco all'intera stazione di servizio

Un automobilista messicano ha dato fuoco a una stazione di servizio poiché stava facendo lì benzina mentre “ usava il cellulare ”. Tale vicenda si è consumata ieri nello Stato di Guanajuato, nel Messico centrale, nei pressi dell’omonima capitale dell’entità federata. Il video dell’improvviso e rapido incendio sta attualmente spopolando sui social, con diversi utenti che si chiedono quale possa essere stata la causa delle fiamme. Fortunatamente, l’automobilista immortalato da quei video è rimasto illeso.

Dalle immagini in questione si nota appunto quell’uomo che, mentre fa rifornimento a una pompa di benzina, maneggia il proprio cellulare, per poi essere sorpreso dall’improvviso sprigionarsi delle fiamme intorno alla sua auto. Il fuoco si sarebbe poi esteso, nel giro di pochi secondi, all’intera stazione di servizio, causando gravi danni alla struttura, oltre che al veicolo dell’uomo. Maggiori danni sono stati evitati solamente grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco.

Secondo gli esperti che hanno analizzato quei video, negli istanti in cui l’automobilista maneggiava il telefono, si sarebbe creata una scintilla, con conseguente divampare dell’incendio. Alla luce di tale ricostruzione, le autorità locali hanno ribadito ai cittadini l'importanza di evitare l'uso dei telefonini nelle stazioni di servizio, proprio per evitare questo tipo di incidenti.

Relativamente al legame tra cellulari e incendi nei pressi delle pompe di benzina, alcune teorie affermano che certi dispositivi elettronici possono generare scariche statiche quando si collegano per chiamate o Sms, simili a quelle che si possono ottenere strofinando una penna contro abiti di lana. Le probabilità di generare scintille aumentano quando l’umidità dell’ambiente è particolarmente bassa. L’eventualità che si verifichi un incendio o un’esplosione maneggiando il cellulare mentre si fa benzina resta comunque estremamente rara, dato che ci deve essere almeno l’1,4% di gas di benzina nell’aria circostante per generare un’esplosione e tale presupposto è difficile da rinvenire in un’ordinaria stazione di rifornimento.