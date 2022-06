"Gli Usa non sosterranno il piano dell'Italia" | La diretta della guerra

Diversi i fronti aperti in Ucraina. E non solo dal punto di vista prettamente militare. A livello politico l'ultima novità emersa nelle scorse ore ha riguardato invece il piano italiano di pace, presentato due settimane fa dalla Farnesina. Dopo lo scetticismo di Mosca, anche dagli Usa sono trapelate notizie volte a far pensare a un definitivo tramonto dell'iniziativa di Roma. Funzionari di Washington hanno infatti dichiarato alla Cnn di non voler sostenere il piano dell'Italia e che nei prossimi giorni l'amministrazione di Joe Biden potrebbe ufficialmente cestinare la bozza inviata dal nostro Paese. Ignoti al momento i motivi. Così come mancano per adesso commenti ufficiali sia dalla Casa Bianca che da Palazzo Chigi. Appena pochi giorni fa l'ambasciatrice Usa all'Onu, Linda Thomas Greenfield, aveva espresso apprezzamento per la proposta italiana. Se il "no" da parte di Washington dovesse essere confermato, la bozza inviata da Roma potrebbe alla fine non arrivare mai sui tavoli negoziali internazionali.

Sempre a livello politico, tiene banco la questione relativa all'esportazione di grano. Russia e Ucraina sono tra i principali attori del mercato internazionale, il conflitto sta rallentando la distribuzione delle materie prime e non sono pochi coloro che temono una crsi alimentare alle porte. Ieri, nel corso di un'intervista rilasciata su Rossiya-1, il presidente russo Vladimir Putin ha puntato il dito contro l'occidente. In particolare, il leader del Cremlino ha accusato principalmente Stati Uniti e Gran Bretagna di essere responsabili della crisi alimentare per via delle sanzioni contro Mosca che stanno impedendo l'export di fertilizzanti. Putin ha poi dichiarato che il grano ucraino potrebbe essere esportato via terra, anche tramite la Bielorussia qualora al più importante alleato di Mosca dovessero essere tolte le sanzioni. Infine, sempre il presidente russo ha fatto presente che potrebbero essere usati anche i porti di Mariupol e Berdyansk.

Sul campo intanto proseguono gli scontri. Si combatte nel Donbass e, ancora una volta, soprattutto a Severodonetsk. Le autorità locali sostengono che le forze di Kiev potrebbero aver ripreso almeno il 20% del territorio della città, con i russi adesso attestati quasi esclusivamente nei quartieri orientali. Difficile comunque accertare con precisione la situazione. Si combatte anche a Lyman e Popasna, mentre nuovi allarmi aerei hanno scandito la notte di Mykolaiv.

La diretta:

Ore 9:33 | Zelensky: "Russia ha conquistato ad oggi 3.620 località"

"I russi dal 24 febbraio a oggi hanno conquistato 3.620 centri abitati. Un totale che comprende sia grandi città che piccoli paesi. Tutti hanno subito danni ingenti. In molti non si può tornare alla vita civile. Questa è la realtà portata dalla Russia". Lo ha dichiarato, in un discorso tenuto in videoconferenza durante l'annuale riunione dei sindaci Usa, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

Ore 8:44 | Kiev: "Russi preparano offensiva su Slovjansk"

"L'esercito russo sta rafforzando le posizioni attorno a Slovjansk in vista di una nuova offensiva contro questa città strategica dell'Ucraina orientale". Lo ha reso noto lo stato maggiore di Kiev, secondo cui nella zona Mosca starebbe schierando fino a 20 battaglioni tattici.

Ore 8:01 | Zelensky firma decreto per la creazione del distretto militare di Henichesk

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, così come reso noto da Channel 5, ha firmato il decreto per l'istituzione del distretto militare di Henichesk. Quest'ultima è una località del sud dell'Ucraina occupata dai russi dallo scorso 27 febbraio. In tal modo il governo di Kiev vuole dimostrare di non aver rinunciato alle proprie pretese sui territori occupati.

Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації в Генічеську https://t.co/BHq8zEUeK3 #новини — 5 канал (@5channel) June 3, 2022

Ore 7:21 | Appello alla pace da parte del segretario generale dell'Onu

"Rinnovo il mio appello per l'immediata cessazione della violenza, per l'accesso umanitario illimitato a tutti coloro che ne hanno bisogno, per l'evacuazione in sicurezza dei civili intrappolati nelle aree di combattimento e per la protezione urgente dei civili e il rispetto dei diritti umani in conformità con le norme internazionali". Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in un'intervista rilasciata alla Cnn.

Ore 6:30 | Contraerea in azione a Mykolaiv

Intorno alla mezzanotte di ieri in Ucraina si erano diffusi allarmi circa nuovi lanci missilistici russi dalla Crimea. Poche ore dopo si è avuta notizia dell'attivazione dei sistemi di difesa aerea nella regione di Mykolaiv. Così come si legge sui media locali, alcuni missili sarebbero stati intercettati.

Ore 4:00 | Cnn: "Usa rigetteranno piano italiano di pace"

La Cnn ha riportato la notizia, ripresa da due funzionari Usa, secondo cui l'amministrazione guidata da Joe Biden non sosterrà il piano di pace in 4 punti proposto dal governo italiano. Una presa di posizione che andrebbe in contraddizione con quanto dichiarato da Linda Thomas Greenfield, ambasciatrice Usa all'Onu, la quale aveva espresso il proprio apprezzamento per la proposta italiana.