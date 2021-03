Usa, prete ruba i soldi delle offerte per andare su siti porno a pagamento

Un prete americano è accusato di avere rubato i soldi delle offerte per “ visitare siti porno ”. Questa incriminazione è stata formulata ai danni del 56enne Glenn E. Yothers, da 12 anni sacerdote economo della St. Paul Lutheran Church, ubicata a Latrobe, in Pennsylvania. A incastrare Yothers sono state indagini partite nel 2019, che hanno ricostruito i movimenti di denaro effettuati da lui, usando le donazioni dei fedeli, dal 2015 fino all’anno citato. Il religioso, per tutto quel periodo, avrebbe stornato dal conto corrente della chiesa, da lui amministrato e dove confluivano i contributi dei cittadini, una somma complessiva pari a 150mila dollari, quasi 120mila euro, per spenderli su siti hot a pagamento.

A fare scattare le indagini, riporta la stampa locale, è stata la denuncia presentata dal consiglio direttivo della St. Paul, i cui membri avevano notato delle mancanze sospette in bilancio. Durante una riunione, questi avevano infatti segnalato che, inspiegabilmente, alcuni pagamenti non risultavano ancora effettuati e che alcuni depositi non erano stati compiuti nei tempi corretti. I membri del consiglio avevano allora subito puntato il dito contro il tesoriere Yothers, che si sarebbe difeso affermando di avere sempre pagato con il proprio conto corrente e di essersi in seguito fatto rimborsare ogni spesa. Le sue spiegazioni non avrebbero però convinto i suoi superiori, con conseguente inizio di indagini su di lui da parte della polizia.