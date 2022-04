L'ultima follia del politically correct: ritirato il libro sulle femministe nere scritto da un'autrice bianca

Una donna bianca può scrivere un libro che parla delle donne nere? Non negli Stati Uniti della cultura woke imperante e della politica dell'identità. Sta facendo discutere la vicenda relativa a Bad and Boujee: Toward a Trap Femminist Theology, libro pubblicato dalla casa editrice Wipf and Stock Publishers e scritto dalla docente di teologia, Jennifer M. Buck. Il libro racconta " la sovrapposizione tra l’esperienza dei neri, la musica hip-hop, l’etica e il femminismo per concentrarsi su un aspetto di quest’ultimo conosciuto come femminismo trap " ma come accennato poc'anzi, c'è un problema di fondo: Jennifer M. Buck è una donna bianca, docente di un'università cristiana. E questo aspetto ha aperto un acceso dibattito negli Usa e addirittura polemiche sulla copertina del libro - che ritrae una donna afroamericana - definita "razzista" e fuorviante secondo i critici. E c'è chi parla di "colonizzazione" e di appropriazione culturale.

Una donna bianca può parlare delle donne nere? Non negli Usa

" Perché parla per voce delle donne nere? Chi ha le dato l'ok per fare questo? Non ha mai vissuto le nostre vite! " si legge in una delle tante recensioni del libro apparse su internet, scritte perlopiù da persone e utenti che il libro non lo hanno nemmeno letto o sfogliato. " Non avrebbe dovuto scrivere questo libro " osserva un altro utente. " Non sono sicuro di come una donna bianca possa scrivere un libro sulle esperienze delle minoranze e tanto meno capire le esperienze che non avrà mai ". Come riporta il New York Times, a seguito delle tante critiche ricevute, l'editore del libro, Wipf e Stock Publishers, ha deciso di ritirare il titolo dalla circolazione. In una dichiarazione hanno affermato che i detrattori del saggio avevano espresso obiezioni " serie e valide ". " Riconosciamo umilmente di aver deluso in particolare le donne nere e ci assumiamo la piena responsabilità ", hanno affermato Wipf e Stock. " I nostri critici hanno ragione ". È davvero così oppure la piccola casa editrice dell'Oregon temeva possibili ripercussioni ben più gravi come campagne social e boicottaggi?

L'utima follia woke: il femminismo "trap"

Fra i detrattori del libro c'è l'autrice Sesali Bowen, che anni fa ha coniato il concetto di "femminismo trap". Trap, ricorda il Los Angeles Times, è uno slang che indica una casa dove si vende droga e la musica fa riferimento alla vita di strada, alla violenza, alla povertà e a molte delle esperienze che gli afroamericani affrontano nel sud degli Stati Uniti. Un genere molto in voga fra i più giovani che esalta droga, violenza, e soldi facili, e mette la musica decisamente in secondo piano. Chissà come convinve il "femminismo" con tutto questo e con un machismo che trasuda in ogni videoclip "trap". Bowen è autrice di Bad Fat Black Girl: Notes From a Trap Feminist, saggio in cui l'autrice riflette su sessismo, "fatphobia" - paura dei grassi - e "capitalismo" nel contesto dell'hip-pop. Uno dei mille rivoli della cultura woke americana che riflette l'ossessione per le minoranze di una società sempre più atomizzata.