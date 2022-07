Australia, la protesta fa cedere i vescovi: sì alle donne diacono

In un clima piuttosto infuocato si sono chiusi i lavori del Consiglio plenario della Chiesa cattolica australiana. L'assemblea finale, che si è tenuta a Sidney, ha visto veri e propri momenti di tensione dopo che una mozione sul ruolo delle donne nella Chiesa - nella quale era incluso un passaggio d' apertura al diaconato femminile - non ha ottenuto il voto favorevole di due terzi dei vescovi, necessario per l'approvazione.

Il Consiglio plenario era composto da 277 membri. Ma mentre il voto degli altri delegati (laici e religiosi) era solo consultivo, quello dei delegati vescovi era deliberativo. Il mancato raggiungimento del quorum ha provocato una vibrante protesta nell'Aula Magna del St Mary's College al punto che una sessantina di delegati si sono alzati ed hanno abbandonato le loro postazioni. Una clamorosa sollevazione che rischiava di danneggiare l'immagine sinodale della Chiesa australiana, riunita in Consiglio plenario per la prima volta dal 1937. Ne è seguita una pausa durante la quale il Comitato direttivo si è messo a lavoro per ricucire e alla fine è stato trovato un compromesso che ha portato all'approvazione finale di un testo nel quale è scritto che " se il diritto universale della Chiesa dovesse essere modificato per autorizzare il diaconato per le donne, il Consiglio plenario raccomanda che i Vescovi australiani esaminino il modo migliore per attuarlo nella contesto della Chiesa in Australia ”. Nonostante l'annacquamento, dunque, una vittoria dei delegati ribelli.