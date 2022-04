Vestiti uguali e sosia: così Lady D ingannava i paparazzi

Negli anni Novanta, Lady Diana era uno dei personaggi più paparazzati del mondo. La principessa del Galles era amatissima dai suoi sudditi ma anche dal resto della popolazione e le donne cercavano di assomigliarle in ogni modo possibile. La sua vita privata era costantemente sotto i riflettori, le vicende matrimoniali con il principe Carlo d'Inghilterra animavano il gossip e Lady D non trovava pace nemmeno quando era in vacanza con i due figli. Ed è forse per garantirsi un po' di privacy che la principessa del Galles trovò un escamotage durante una vacanza sulle nevi austriache che, forse, è stato reiterato anche in altre località.

A raccontare il retroscena è stato Hannes Schneider, proprietario di un lussuoso hotel a 5 stelle di Lech, che a Insider ha rivelato alcuni dettagli delle abitudini di Lady D in vacanza. Per cinque anni di seguito negli anni Novanta, infatti, la principessa del Galles è stata ospite del suo hotel insieme ai figli. Questo le ha permesso di stringere in bel rapporto col proprietario dell'hotel ma anche con altri ospiti assidui della struttura. Ed è così che, forse, le venne l'idea di sfruttare la grande eco mediatica e l'appeal esercitato sulle persone per un suo tornaconto. " Le donne a quel tempo cercavano tutte di essere Diana. Stessi capelli, stesso stile ", ha spiegato Hannes Schneider.

E così, durante una delle sue vacanze in Austria, Lady Diana avvicinò una donna tedesca e una americana che le somigliavano molto per cercare di depistare i paparazzi. La principessa del Galles le convinse a vestirsi uguali a lei e così, insieme alle sue sosia, iniziò a uscire nello stesso momento dalle porte dell'hotel. " I fotografi in un caso su tre seguivano la persona sbagliata ", ha detto Hannes Schneider. La principessa Diana dovette in più occasioni escogitare qualche trucco per depistare i paparazzi o, nel caso fosse impossibile, trovare un modo per far perdere interesse nella sua persona. Obiettivo ancora più complicato che, però, la principessa trovò il modo di perseguire.