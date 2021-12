Viene ricoverato e il nipote scopre 100 gatti morti. L’orrore a casa di un pensionato

Sono circa cento i cadaveri di gatti ritrovati a casa di un pensionato francese, molti riposti in scatole di legno e plastica. Oltre a questi resti di scoiattoli, topi, una mandibola di cane, e gatti vivi che giravano per l'appartamento in pessime condizioni di salute. La macabra scoperta è stata fatta dopo il ricovero in ospedale per problemi di salute del signore di 81 anni, da parte del nipote che ha subito allertato numerose associazioni animaliste.

L’uomo che viveva a Parigi aveva lasciato le povere bestiole morte sia in giardino che nell'appartamento. Intervenuti i primi soccorsi è stata anche aperta un’inchiesta da parte del procuratore di Nizza Xavier Bonhomme per: “ Atti di crudeltà nei confronti degli animali ”. Tra le l’associazione intervenute anche La Tribu du Fourmilier, che tramite il suo presidente Philippe Desjacques ha dichiarato a France Presse: " Considerando la posizione in cui sono stati ritrovati i gatti, gran parte di loro erano già morti prima di essere chiusi all’interno delle scatole. Ma dai primi rilievi non si esclude che almeno due siano stati rinchiusi vivi ”.

Nella casa anche un’altra ventina di gatti in condizioni di estremo malnutrimento, che sono stati portati in salvo da veterinari e volontari che li hanno poi spostati in strutture protette. Sul divano di casa anche il cadavere di gatto, probabilmente divorato dagli altri presenti per sfamarsi. Ora si viene a scoprire che il pensionato ricoverato soffriva di due sindromi, quella di Noè che porta ad avere più animali di quanti si sia in grado di curare, e quella di Diogene che porta all’accumolo compulsivo di oggetti.