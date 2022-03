Pioggia di missili vicino Kiev. Ira di Mosca per nuove sanzioni

A Irpin si sta combattendo un'intensa battaglia. L'esercito russo sta sferrando pesanti attacchi missilistici contro la città, recentemente riconquistata dagli ucraini e situata a nord di Kiev. Le prime immagini diffuse mostrano uno scenario spettrale, contraddistinto da una devastazione diffusa. Secondo le autorità locali, impegnate a limitare i danni, Mosca starebbe utilizzando sistemi missilistici Grad. Si registrano intense battaglie anche nelle vicine città di Bucha e Hostomel.

Fallito accerchiamento russo su Kiev

Un rapporto dell'intelligence ucraina accende i riflettori su Kiev. Lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino ha sottolineato in un report che il tentativo russo di accerchiare la capitale sarebbe fallito. La Russia " cercherà di riprendere le operazioni offensive in direzione delle città di Brovary e Boryspil per bloccare Kiev da est ", prosegue il rapporto. Il ritiro di alcune unità russe è dovuto alla " perdita di oltre il 50% del personale ", affermano le forze armate di Kiev, aggiungendo che la Russia continua a reintegrare le perdite addestrando e ricollocando le unità di riserva. I militari ucraini hanno confermato i rapporti secondo cui la grande nave da sbarco Saratov è stata distrutta durante l'attacco al porto occupato di Berdyansk, aggiungendo che anche le navi Caesar Kunikov e Novocherkassk sono state danneggiate.

La controffensiva ucraina

Nel frattempo prosegue la controffensiva ucraina. I progressi sono stati confermati dall'ultima analisi condotta dall'intelligence britannica, secondo la quale le forze ucraine hanno lanciato attacchi " contro obiettivi di alto valore " strategico nelle aree occupate dai russi. Chiaro il riferimento alla nave da sbarco e ai depositi di munizioni distrutti a Berdyansk. Come se non bastasse, " è probabile che gli ucraini continueranno a prendere di mira le risorse logistiche " dei russi. Londra sostiene inoltre che la strategia ucraina " costringerà l'esercito russo a dare la priorità alla difesa della propria catena di approvvigionamento ", e che questo " ridurrà la capacità della Russia di condurre operazioni offensive " e farà " diminuire il morale " dell'invasore.

Nuove sanzioni Ue: ira di Mosca

Lontano dai campi di battaglia, continua a tenere banco il tema delle sanzioni. " L'Unione Europea continuerà ad assicurare aiuti finanziari, politici, materiali ed umanitari all'Ucraina. Sinora ha approvato sanzioni massicce contro Russia e Bielorussia, che stanno avendo effetti pesanti, ed è pronta a chiudere scappatoie, contrastare possibili manovre evasive e imporre nuove misure coordinate per minimizzare la capacità di continuare l'aggressione ", si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo.