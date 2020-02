Il virologo Burioni insiste: "Avevo chiesto quarantena..."

"Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena ". Ne è convinto il virologo, Roberto Burioni, che ribadisce la necessità di un periodo fi isolamento per le persone che tornano dai paesi in cui ha avuto origine l'epidemia.

Dopo la notizia del 38enne lombardo positivo al coronavirus il livello di allerta si alza e la paura che il virus si diffonda in Italia aumenta. " Le ultime notizie mi portano a ripetere per l'ennesima volta l'unica cosa importante - scrive Burioni sulla sua pagina Facebook- Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena. Senza eccezion i". E aggiunge: "Spero che i politici lo capiscano perchè le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili".

Secondo il virologo, la quarantena rappresenta " l'unica misura" ad oggi possibile per fermare il diffondersi del nuovo coronavirus. E ricorda ad AdnKronos Salute: " La chiedo dal 25 gennaio ". Numerosi, infatti, gli appelli di Burioni, per inserire la quarantena tra le misure necessarie contro il Covid-19. Pochi giorni fa si era rivolto alla Regione Toscana, che inteva accogliere migliaia di persone di ritorno dalla Cina, senza sottoporle all'isolamento, dato che non presentavano i sintomi tipici della malattia: il rischio sarebbe stata " una pericolosissima catena di contagi ". Burioni specifica: " La quarantena non è discriminazione o razzismo, ma l'unica difesa contro questo virus ".

Sul virus, spiega il virologo, " sappiamo due cose: gli asintomatici possono contagiare, e la quarantena è l'unica difesa ". Proprio ieri, infatti, Burioni ha confermato la possibilità di contagio senza sintomi, citando due casi, studiati dai ricercatori. Nel primo caso era stata presa in considerazione una famiglia di Shangai, in cui la prima persona a manifestare in sintomi era stato il membro più anziano, che non si era mai mosso da casa: " I due che erano stati a Wuhan non manifestavano sintomi chiari, ma, ciononostante, avevano trasmesso l'infezione in forma grave al più debole della propria famiglia ". Il secondo caso, invece, riguardava due persone rimpatriate dalla Cina in Germania, che avevano superato tutti controlli: "I l virus che si trovava nella gola di questi due soggetti, completamente sani, era in grado di infettarne altri. Anche qui il cerchio si chiude: niente sintomi, ma infezione e trasmissione possibili. La cosa ancora più preoccupante, ovviamente non per i due soggetti interessati, è che nessuno dei due ha poi sviluppato sintomi chiari ".