Washington verso l'invio di nuove armi all'Ucraina | La diretta della guerra

Kiev aspetta nuove armi. La situazione sul campo, soprattutto a Severodonetsk, ha reso indispensabile per l'Ucraina usufruire dei nuovi armamenti promessi soprattutto da Stati Uniti e Gran Bretagna. Proprio ieri dalla capitale ucraina hanno "ricordato" all'Italia di aspettarsi l'invio del terzo blocco di nuove armi per il proprio esercito. La novità nella notte in tal senso è arrivata da Washington. In particolare, gli Stati Uniti si sono detti pronti a inviare altri rifornimenti di armamenti. E non solo in riferimento ai nuovi lanciarazzi promessi nei giorni scorsi e ai moderni sistemi di artiglieria in parte già arrivati. La Casa Bianca si è detta disponibile a valutare un ulteriore pacchetto di armi, ma alla condizione che gli ucraini completino il percorso di formazione. Vale a dire che, prima di spedire nuovo materiale, gli Usa hanno necessità di assicurarsi che una volta arrivato l'arsenale non venga stipato nei magazzini o, peggio ancora, non cada in mani sbagliate. "Occorre formare gli operatori - si legge in una nota della Casa Bianca diramata nelle scorse ore ma anche i militari addetti alla manutenzione, oltre agli ufficiali e ai sottufficiali".

Sotto il profilo politico, l'altra battaglia riguarda quella per il grano. Ieri nulla di fatto in Turchia dopo il vertice tra il ministro degli Esteri turco Melvut Cavusoglu e l'omologo russo Sergej Lavrov. Mosca e Kiev non si fidano reciprocamente l'uno dell'altro. Quindi niente corridoi navali per trasportare il grano, niente sminamento e niente sblocco dell'export. Una situazione incandescente, destinata ad aggiungere ulteriori problematiche non solo alla guerra in sé, ma anche all'intero contesto internazionale. Il tutto mentre, per l'appunto, nel Donbass si combatte aspramente e la battaglia per Severodonetsk sembra essere entrata nella sua fase più critica.

La diretta:

Ore 9:16 | Raid nella regione occidentale di Zhytomyr

Esplosioni sono state riportate in alcune località attorno Zhytomyr, città a ovest di Kiev lungo le vie di comunicazione tra l'area della capitale ucraina e le regioni occidentali di Leopoli e Lutsk. La notizia è stata diffusa su alcuni canali Telegram ucraini, si ignorano al momento gli obiettivi colpiti.

Ore 8:33 | Londra: "Russi provano ad avanzare a sud di Izyum"

"Continuano i combattimenti a Severdonetsk ma, nelle ultime 48 ore, il Gruppo di forze orientale russo ha anche aumentato gli sforzi per avanzare a sud di Izium dove si erano bloccati ad aprile, dopo che le forze ucraine avevano fatto buon uso del terreno per rallentare l'avanzata russa". Lo si legge nel bollettino quotidiano pubblicato dall'intelligence britannica. "La Russia - prosegue il report - probabilmente cerca di riguadagnare slancio in quest'area per esercitare ulteriore pressione su Severdonetsk e per avere la possibilità di avanzare più in profondità nell'oblast di Donetsk".

Ore 7:11 | Casa Bianca: "Nuove armi a Kiev solo dopo addestramento dei soldati ucraini"

"Occorre formare gli operatori, ma anche i militari addetti alla manutenzione, oltre agli ufficiali e ai sottufficiali". Lo si legge in una nota della Casa Bianca con riferimento alla possibilità di inviare nuove armi a Kiev, a patto però che prima i soldati vengano addestrati per il loro utilizzo.

Ore 7:00 | Nuovi raid a Kharkiv

Sono stati segnalati nuovi raid nella città di Kharkiv. La notte è trascorsa tra esplosioni, molte delle quali udite in lontananza rispetto al centro cittadino, e allarmi aerei. Questa mattina nuova conta dei danni in una delle regioni più martoriate dal conflitto.

Ore 6:30 | Russi schierano nuove truppe nella regione di Zaporizhzhia

Le truppe di Mosca hanno portato nuovi rifornimenti di soldati e mezzi nell'oblast di Zaporizhzhia, nel sud del Paese. Media ucraini, in particolare, hanno riferito di almeno altri 30 carri armati T-62 schierati a Vasylivka, villaggio a circa 35 chilometri a sud di Zaporizhzhia. Da settimane russi e ucraini si contendono il controllo di questa parte della regione.