"Solo in Africa...". E scoppia la bufera su William e Kate

William e Kate accusati di razzismo nei confronti dell’Africa. Il principe e la sua consorte sono stati attaccati dal popolo del web. Gli utenti di internet non hanno rinunciato a pubblicare frasi offensive e di condanna per una frase attribuita, in modo errato, all’erede al trono d’Inghilterra. L’incidente diplomatico sarebbe avvenuto in occasione della visita a un centro ucraino a Londra.

Quella che doveva essere soltanto una semplice iniziativa di solidarietà, a causa di Richard Palmer, corrispondente del quotidiano britannico Daily Express, si è rivelato l’ennesimo scivolone per la famiglia reale. Secondo quanto riportato dal giornalista, il figlio di Carlo e di Lady D, parlando dell’attuale conflitto tra Russia e Ucraina, avrebbe detto come “uno spargimento di sangue in genere si vede solo in Africa e Asia. E’ davvero raro vedere qualcosa di simile in Europa” .

Tali dichiarazioni, però, non sarebbero state gradite dal popolo del web. I leoni da tastiera, dopo la pubblicazione dell’articolo, che in poche ore è circolato sui social di tutto il pianeta, senza esitazione, se la sono presa col principe, additandolo come "razzista" .

Accuse, però, non meritate, tenendo conto che si sarebbe trattato di un semplice errore da parte del corrispondente, che avrebbe riportato in modo errato le affermazioni di William. A rivelarlo è lo stesso Daily Express, che prontamente ha cancellato il virgolettato oggetto di critica e ha cercato di stoppare così ogni polemica.

Tale azione repentina, però, non è neanche bastata a frenare il tam tam dei social. In Inghilterra tantissimi sono gli afroamericani e diversi di loro, come è giusto che sia, sembra non avrebbero reagito nel migliore dei modi.

A mettere ulteriore benzina sul fuoco anche un video realizzato da Chris Ship di Itv. Nel filmato non si vedrebbe il principe pronunciare le frasi contestate. Secondo gli internauti, però, si tratterebbe di un contenuto manomesso e probabilmente tagliato per salvare la faccia della famiglia reale.

Al momento, i diretti interessati non hanno commentato l’accaduto, ma ha già preso piede l’ennesimo caso che riguarda i futuri eredi al trono d’Inghilterra. Una cosa è certa, ogni apparizione di William e Kate non passa inosservata, a maggior ragione se si è in un momento caldo per il pianeta, come quello che stiamo vivendo in questi ultimissimi giorni.