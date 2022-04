Zelensky mostra all'Onu il video choc dei civili uccisi in Ucraina

C'è stato un problema tecnico. Sembrava fosse saltato tutto, poi le immagini sono partite e, davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sono state mostrate delle immagini inquietanti. Si vedono immagini molto crude, raccapriccianti, con civili ucraini uccisi, inclusi bambini, in diverse città del paese maetoriato dalla guerra, come Irpin, Dymerka, Motyzhin. Il video è una lunga sequenza di cadaveri, corpi martoriati e carbonizzati, diversi con le mani legate dietro alla schiena. "Quello che abbiamo visto a Bucha lo abbiamo visto in altri posti", ha detto il presidente Volodymyr Zelensky.

L'elenco dei misfatti russi è lungo, secondo il leader ucraino. Li snocciola uno ad uno: persone gettate nei pozzi, civili letteralemente schiacciati dai carri armati, donne violentate e uccise davanti ai propri figli. Un elenco che, se confermato, è da brividi. Zelensky non ha paura di essere smentito: "Abbiamo prove, ci sono immagini satellitari (si riferisce ai fatti di Bucha, ndr), possiamo condurre indagini complete e trasparenti".