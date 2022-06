"Ci servono armi e sostegno": Kiev in pressing su Berlino | La diretta della guerra

Volodymyr Zelensky ha chiesto nuove armi e maggior sostegno alla Germania. E lo ha fatto da uno dei palcoscenici più seguiti dai tedeschi. Il presidente ucraino è stato infatti intervistato sulla Zdf e le sue osservazioni sono state ascoltate da milioni di cittadini. Affermazioni non sempre benevole nei confronti del governo del cancelliere Olaf Scholz. Anzi, Zelensky ha parlato dell'importanza per il suo Paese di avere, da parte della Germania, un appoggio "inequivocabile". "Abbiamo bisogno da parte del cancelliere Olaf Scholz della sicurezza che la Germania sostenga l'Ucraina. Lui e il suo governo devono decidersi: non può esserci nessun tentativo di equilibrio tra l'Ucraina e le relazioni con la Russia". Si tratta di dichiarazioni piuttosto forti, in quanto sottintendono una critica contro Berlino, accusata di non essere pienamente dalla parte di Kiev o di tenere verso l'Ucraina un atteggiamento ambiguo. Con queste parole Zelensky spera di poter mettere maggior pressione sullo stesso Scholz e di incalzare l'opinione pubblica tedesca. "Le relazioni tra governo tedesco e ucraino non sono affatto cattive - ha infatti proseguito Zelensky - ma il sostegno tedesco deve essere inequivocabile". Del resto anche nella giornata di ieri diversi membri della dirigenza ucraina hanno chiesto ancora armi all'occidente. Il timore di Kiev è di non poter disporre in tempo del materiale necessario volto a frenare i russi nel Donbass.

Mosca sta infatti premendo sempre di più nell'est del Paese. La novità di questa mattina riguarda il fatto che Severodonetsk è adesso definitivamente isolata. Le autorità locali hanno riferito della distruzione di tutti i ponti attorno la città, al momento principale obiettivo militare del Cremlino, e l'impossibilità di far giungere al suo interno rifornimenti per civili e militari rimasti. Segno di come la morsa russa si sta facendo sempre più intensa in quelle aree da tempo oramai nel mirino. E da qualche ora si è tornati a combattere anche nell'oblast di Kharkiv. Qui dove la controffensiva ucraina nelle scorse settimane ha rispedito indietro i soldati di Mosca, adesso si stanno verificando scontri con le truppe del Cremlino nuovamente in avanzata. Da qui dunque il nervosimo di Kiev e il pressing sugli stessi alleati.

La diretta:

Ore 11:49 | Draghi: "Italia sosterrà sempre convintamente l'Ucraina"

"L'Italia sostiene e continuerà a sostenere in maniera convinta l'Ucraina e il suo desiderio di far parte dell'Unione Europea". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a margine della conferenza stampa congiunta con il premier israeliano, Naftali Bennett. "Voglio ringraziare il Governo israeliano per il suo sforzo di mediazione in questa crisi - ha proseguito Draghi - il Governo italiano continua a lavorare perchè si giunga quanto prima a un cessate il fuoco e a negoziati di pace, nei termini che l'Ucraina riterrà accettabili".

Ore 11:29 | Media russi: "Progionieri Azovstal trasferiti in una colonia penale"

Almeno 88 prigionieri di guerra ucraini, appartenenti al gruppo arresosi alle forze russe lo scorso 20 maggio a Mariuopol, sono stati trasferiti dal centro di detenzione della Repubblica popolare di Lugansk alla colonia penale di Sukhodolsk, sempre nella regione di Lugansk. Lo si legge in una nota rilanciata dall'agenzia Tass. Il trasferimento avrebbe come scopo quello di facilitare il lavoro degli inquirenti.

Ore 10:54 | Esplosione nella regione russa di Bryansk, almeno 4 feriti

Una nuova esplosione ha coinvolto la regione di Bryansk, confinante con l'Ucraina. In particolare, la località colpita sarebbe quella di Zaymyshe. Secondo quanto riportato da media locali, ci sarebbero almeno 4 feriti.

Ore 10:37 | Dnipro, una donna tra le vittime dei raid delle scorse ore

Le autorità ucraine hanno reso noto che una donna è deceduta a causa dei bombardamenti che hanno interessato la cittadina di Zelenodolsk, nel distretto di Krivyi Rih, all'interno dell'oblast di Dnipro. Lo si legge su diversi media ucraini. Un'altra donna invece sarebbe rimasta uccisa a Kharkiv, mentre il proprio figlio risulterebbe ferito.

Ore 9:49 | Sirene di allerta aerea a Kiev

Sirene di allarme aereo sono scattate pochi minuti fa a Kiev e in tutta l'area circostante la capitale ucraina. Lo riportano i servizi di emergenza, secondo cui le sirene sono state attivate in quasi tutte le regioni del Paese, comprese quelle occidentali di Ivano-Frankivsk e Vinnytsia.

Ore 9:04 | Raid su Mykolaiv nelle scorse ore

La difesa ucraina ha riferito di un tentativo di incursione aerea nella regione di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina. Lo si legge nell'ultimo report del comando generale dell'esercito di Kiev. I russi avrebbero provato a colpire anche alcuni obiettivi nella vicina regione di Kherson. Attivate con successo, secondo gli ucraini, le difese antiaeree.

Ore 8:18 | Due missili intercettati nell'area di Odessa

"Due missili Onyx lanciati dal complesso missilistico costiero del territorio della Crimea temporaneamente occupata sono stati distrutti in mare dall'unità di difesa aerea ucraina". Lo ha scritto su Telegram il servizio stampa del consiglio comunale della città di Odessa, in cui nelle ultime ore più volte sono risuonati gli allarmi aerei.

Ore 7:25 | Kiev: "Severodonetsk irraggiungibile"

La città di Severodonetsk adesso sembrerebbe realmente isolata dal resto del Paese. Le autorità locali hanno infatti riferito dell'impossibilità di entrare o uscire dall'area urbana, in quanto tutti i ponti e le principali arterie sono state distutte. Questo fa temere per gli ucraini un prossimo crollo delle difese.

Ore 6:10 | Zelensky: "Battaglia di Severodonetsk tra le più brutali"

"La battaglia per la regione del Donbass passerà alla storia come una delle più brutali combattute in Europa e per l'Europa". Lo ha dichiarato nel suo discorso su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Gli ucraini - ha proseguito - devono affrontare il vantaggio significativo dei russi nella quantità di equipaggiamento e, in particolare, nei sistemi di artiglieria. Il prezzo di questa battaglia per noi è molto alto. È spaventoso".