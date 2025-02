È morta Geneviève Page famosa per "Bella di giorno"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una bellezza algida ma capace di diventare di colpo conturbante, con una solida formazione teatrale che le consentiva di interpretare qualsiasi tipo di parte. L'attrice francese Geneviève Page è stata l'affascinante interprete di film memorabili come Fanfan la Tulip, El Cid e Bella di giorno. Da moltissimi anni allontanatasi dalle scene è morta venerdì nella sua casa di Parigi all'età di 97 anni.

Nata come Geneviève Anne Marguerite Bonjean a Parigi il 13 dicembre 1927, era figlia del mercante d'arte e collezionista Jacques-Paul Bonjean e di Germaine Catherine Lippman, nonché figlioccia dello stilista Christian Dior. Dopo aver studiato arte drammatica, debuttò alla Comédie Française, quindi passò al Théâtre National Populaire di Jean-Louis Barrault. Il cinema arrivò solo negli anni 50, Page si affermò come attrice davanti alla cinepresa interpretando la marchesa di Pompadour in Fanfan la Tulipe (1952) di Christian Jaque, con Gérard Philipe e Gina Lollobrigida. Notata dai produttori a stelle e strisce sbarcò a Hollywood per vestire i panni di raffinate donne europee in film come Spionaggio internazionale (1956) di Sheldon Reynolds, accanto a Robert Mitchum. Ha fatto parte anche del cast del kolossal medievale El Cid (1961) di Anthony Mann, con Charlton Heston e Sophia Loren. Interpretò il ruolo dell'intrigante principessa Urraca. Dopo aver girato Scandalo in società (1964) di Delmer Daves, l'attrice tornò in patria per recitare in Operazione maggiordomo (1965) di Jean Delannoy. Ottenne forse il ruolo di maggior notorietà recitando la parte di Madame Anaïs, la tenutaria di un bordello che recluta Catherine Deneuve in Bella di giorno (1967) di Luis Buñuel. Poi una lunga carriera. Nel 1987 tornò negli Stati Uniti per recitare in Terapia di gruppo di Robert Altman. diradando in seguito le sue apparizioni al cinema.

Non ha però mai abbandonato il teatro.

L'interpretazione più nota: quella di Petra Von Kant nell'adattamento francese di Le lacrime amare di Petra von Kant del regista tedesco Rainer Werner Fassbinder. Nel 2013 le venne conferita l'onorificenza di Ufficiale della Legion d'onore della Repubblica francese.