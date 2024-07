Morta Shelley Duvall, è stata il volto del terrore

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella notte tra mercoledì e ieri è morta Shelley Duvall, pochi giorni dopo aver compiuto 75 anni. Ne ha dato la notizia il compagno, Dan Gilroy, con un messaggio all'Hollywood Reporter.

L'attrice, nota soprattutto per il ruolo da co-protagonista in Shining di Stanley Kubrick, è morta per complicazioni del diabete. Negli ultimi anni si era molto parlato delle sue condizioni di salute, dopo una sua comparsata alla televisione americana dove era apparsa in stato confusionale. I tabloid e i siti scandalistici avevano ricamato molto sul rapporto burrascoso con Kubrick durante le riprese di Shining, accusando il regista di violenze psicologiche e maltrattamenti. A poco erano servite le plurime smentite della stessa Duvall, che al contrario aveva spesso elogiato Kubrick e ricordato l'esperienza con lui e Jack Nicholson come fondamentale.

Nata in Texas nel 1949, Duvall aveva esordito nel cinema nel 1970 con una serie di film diretti da Robert Altman. Con Tre Donne, Duvall aveva conquistato il premio per la migliore attrice al festival di Cannes. Altman aveva elogiato la versatilità dell'attrice, «in grado di attraversare l'intero spettro delle emozioni». Proprio il suo carattere non convenzionale e la sua figura atipicalongilinea, dinoccolatal'avevano resa anche un'icona di stile e una modella richiestissima. «La cosa meravigliosa di Shelley - disse una volta Kubrick -è proprio la sua qualità eccentrica... Shelley è una grande attrice, con in più quel fattore X che rende impossibile distogliere lo sguardo da lei». La sua interpretazione di Wendy Torrance resta indimenticabile.

Dopo un altro film con Altman, Popeye: Braccio di Ferro, con Robin Williams, negli anni '80 Duvall si concentrò maggiormente nella produzione di serie televisive. Negli anni '90 resta incisiva la sua partecipazione a Ritratto di Signora di Jane Campion. Lasciò Hollywood in quegli anni, tornando ad abitare in Texas per star vicino al fratello . Ha trascorso gli ultimi anni in un ranch.

Era tornata a recitare nel 2023, in un nuovo horror, The Forest Hills. Aveva dichiarato di non avere la minima intenzione di smettere: «Jessica Tandy ha vinto un'Oscar quando aveva 80 anni. Sono ancora in tempo!». Ci ha lasciati invece troppo presto.