È morto Christian Le Bartz voce grintosa dei Rockets

Magari il nome lì per lì dice poco ai giovanissimi. Ma tutti hanno ascoltato almeno una volta un brano cantato dai Rockets di Christian Le Bartz, che è morto il 4 febbraio a 73 anni (ma la notizia si è diffusa soltanto ieri). Magari hanno ascoltato Galactica, che non è una serie televisiva degli anni '70 ma un successone del 1980 che è stato un must nelle radio private del tempo. Oppure la dirompente On the road again, cover dei Canned Heat che nel 1978 proiettò i Rockets nelle playlist radiofoniche e nei programmi musicali delle tv. Di quel gruppo, famoso per il look «argentato» da capo a piedi, chiunque sia «boomer» o «millenial» ha per forza ben presente le canzoni. I Rockets Arrivarono dalle nostre parti più o meno nello stesso tempo dei Kraftwerk di The robots e si inserirono nel generico flusso di elettro pop rock a cavallo tra anni Settanta e Ottanta. Fu un successo gigantesco, poco amato dalla critica del tempo ma seguitissimo dal pubblico. E in effetti, nell'epoca della canzone d'autore, dei punk o dei new romantics, la loro miscela di rock melodico basato su chitarre lisergiche e tastiere futuriste diventò un punto di riferimento anche in classifica. E parte del merito è stato anche della grinta di Christian Le Bartz (nella foto), che poi lasciò il gruppo tra il 1982 e il 1983 ma ieri è stato ricordato dall'ultimo vero testimone dei Rocktes, ossia Fabrice Quagliotti tuttora l'anima della band: «Sei andato via in silenzio, l'opposto del tuo carattere dirompente. L'immagine dei Rockets del momento d'oro s'è ne andata. Che botta Christian. Altro che bombe sul palco. Anche se non ci sentivamo da anni, eri sempre presente nei miei pensieri. Ti rivedo la prima volta che ci siamo incontrati con i tuoi occhi spiritati. Ti rivedo quando con sadismo mi hai rasato il cranio, segno di accoglienza nei Rockets...

Ti rivedo nei nostri litigi. Ti rivedo punto e basta». Dopo aver lasciato la band, Christian Le Bartz ha fatto il road manager, poi ha girovagato senza lasciare altre tracce musicali, anche se il suo urlo rock risuona ancora quarant'anni dopo.