Morto Dandy Bestia fondatore degli Skiantos

C'è stata un epoca in cui l'irriverenza musicale poteva avere un vero (non)senso e anche un prezzo. Quel senso e quel prezzo gli Skiantos l'hanno centrato e pagato per intero. A partire dal 1975 sino ad arrivare, attraverso fratture ed ingessature musicali, ai giorni nostri. Ieri però se ne è andato uno dei pezzi fondamentali della band. È morto Fabio Testoni, in arte Dandy Bestia, la forza propulsiva degli Skiantos. Ammalato da tempo, il chitarrista era nato a Bologna il 2 luglio 1952 e fin da ragazzino, grazie ad uno zio musicista, si era avvicinato alla musica.

Data l'epoca e il territorio, la sua palestra di note era stata il liscio. Un ring musicale che poteva mettere a dura prova, ma che gli ha consentito poi di giocare con il punk avendo alle spalle tutto quello che serve. Come ha ricordato più volte Dandy Bestia «Suonare il liscio non è semplice... Ci sono passaggi molto complessi, quindi impari davvero a suonare». Una volta imparato come far ballare la gente sulla sua strada è arrivato Roberto Freak Antoni (1954-2014) e la cantina dove lui e altri studenti del Dams si riunivano a suonare. Diedero vita ad un vero e proprio mutamento epocale parallelo al movimento del '77 ma in cui le uniche chiavi inglesi erano le parole usate in maniera dadaista. Misero nei loro dischi «Tutto ciò che è assurdo e bizzarro insieme, non eroico, non retorico, non modaiolo, non istituzionale... un cocktail di pseudofuturismo, dada, goliardia, improvvisazione». Ne uscirono album di rock demenziale che sono rimasti nella storia della musica italiana come Kinotto (1979) e Non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti (1987). I suoi riff, come in Sono un ribelle mamma, davano spessore musicale a testi che si facevano beffe di tutto, atteggiamenti rock compressi.

Del resto nelle fasi in cui gli Skiantos erano schiantati o in cui Dandy non ne voleva sapere del gruppo, questo versatile

chitarrista è salito sul palco con alcuni dei più grandi della musica italiana: Orietta Berti, Lucio Dalla, Stadio, Ron, Francesco Guccini...

Per essere demenziali ci vuole classe musicale, essere Dandy e Bestia. E lui lo era.