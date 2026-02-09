Addio a Enrico Benzing, l'ingegnere-giornalista che spiegava a tutti la F1

Si è spento a 94 anni Enrico Benzing, ingegnere e giornalista, già direttore della rivista Auto-Moto, responsabile della sezione motori della Gazzetta dello Sport e, per oltre 40 anni, firma del Giornale. Aveva un'estrema competenza nel campo dei motori, in virtù dei suoi studi in ingegneria meccanica e aerotecnica. Grande esperto di aerodinamica, aveva progettato i profili alari di diverse monoposto di Formula Uno. Nel suo curriculum anche alcuni saggi tecnici su motoristica e aerodinamica, oltre a varie monografie.

Nel 1977 vinse il Premiolino per uno scoop su Enzo Ferrari pubblicato sul Giornale di Montanelli.

Per anni, tra gli Ottanta e i Novanta, è stato la "voce tecnica" che affiancava Mario Poltronieri sugli schermi Rai, per le telecronache di F1. A lui toccava il compito di spiegare, con precisione e competenza, cosa c'era dietro alle vittorie o alle sconfitte di campioni del calibro di Senna, Prost, Piquet e Nicki Lauda.

Aveva fatto parte della presigiosa Society Federazione Motociclistica Italiana, rappresentando altresì il nostro Paese in seno alla Federazione internazionale dell'Automobile.