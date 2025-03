Bagnaia e l’alleanza dei fratelli Marquez

Ascolta ora 00:00 00:00

È un Mondiale a due facce quello che abbiamo visto in Thailandia nella prima gara della stagione Motogp. Un Marquez scatenato che, come dice lo stesso Gigi Dall'Igna, «ha già la moto in mano e sa cosa fare», e un Pecco Bagnaia costretto ad accontentarsi del terzo posto e chiamato al riscatto. Che Marc fosse veloce a Buriram si era visto nei test di metà febbraio, mentre lo scorso anno il Gp era stato vinto da Pecco, con Alex Marquez 10° e Marc 11°.

Pecco ha pagato il fatto che nei test aveva provato tantissime cose e non si era potuto concentrare sulla preparazione del Gp, diversamente da Marc. Non solo, dopo aver perso lo scorso mondiale per troppe cadute nonostante 11 vittorie su 20 Gp disputati, quest'anno Pecco vuole andare a punti ogni domenica perché la costanza premia, come è successo con Jorge Martin.

Tra Marc e Pecco, da non sottovalutare il terzo incomodo: il fratello Alex. Perché mentre applaudiamo i fratelli (foto) sul podio, non dimentichiamo che a unirli, oltre il sangue, c'è la stessa moto. Alex è l'alleato n°1 di Marc e potrebbe diventare una pedina scomoda per Pecco.